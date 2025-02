CdF : le Stade de Reims refuse de laisser sa recette à Bourgoin-Jallieu

Les recettes générées par les matchs de la Coupe de France font décidément polémique cette semaine. Alors que Le Mans n’a pas apprécié de voir le PSG repartir avec une somme comprise entre 250 000 et 300 000 euros, Bourgoin-Jallieu, éliminé par le Stade de Reims ce jeudi soir (0-0, 2-3 t.a.b) a également laissé éclater sa frustration après la décision des Rémois de ne pas offrir leur part de recettes au club amateur.

Djemal Kolver, président de l’équipe de National 3, n’a pas mâché ses mots au micro de BFM Lyon après la rencontre : « on entend toujours les présidents de Ligue 1 dire : « sans le foot amateur, il n’y a pas de foot pro ». Aujourd’hui, il y a cinq niveaux d’écart. Nous, on est en N3. C’est une association et qu’ils partent avec la moitié de la recette, c’est… La seule déception de la soirée, c’est peut-être ça. C’est une tradition en Coupe de France. Pourtant, ils ont été bien reçus. On les laisse avec ça ». La seule réponse de l’écurie de Ligue 1 a probablement été lancée avec beaucoup d’ironie : « c’est pour le vol en avion ». Pas de quoi faire redescendre la tension.