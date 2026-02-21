Le Paris FC vire Stéphane Gilli, Antoine Kombouaré arrive !

La vie d’un promu est rarement un long fleuve tranquille et le Paris FC l’a rapidement appris. Malgré un budget très conséquent et l’arrivée de la famille Arnault à la tête de son projet, le club francilien alterne entre le bon et le moins bon en Ligue 1. Actuellement 15e du championnat, la formation dirigée jusqu’ici par Stéphane Gilli ne possède que six points d’avance sur le barragiste, l’AJ Auxerre (17e), et peine à enchaîner des performances convaincantes. Avec une seule victoire lors de ses six rencontres disputées en 2026 en Ligue 1, le PFC traverse une période délicate. Et la situation ne s’est pas arrangée ce samedi soir.

Accroché sur la pelouse du Toulouse FC (1-1) lors de la 23e journée, le club de la Capitale continue d’avancer sans véritable dynamique. Ce nouveau résultat mitigé entretient les interrogations autour du projet sportif. Face à ce contexte, les dirigeants ont décidé de passer à l’action. Comme révélé plus tôt dans la soirée, le nom d’Antoine Kombouaré circulait déjà en interne pour prendre la succession de Stéphane Gilli sur le banc parisien. L’ancien entraîneur du FC Nantes apparaissait comme une piste sérieuse pour relancer la dynamique sportive.

Kombouaré attendu en début de semaine

La situation s’est finalement accélérée au cours de la soirée. Stéphane Gilli a été licencié de son poste d’entraîneur du Paris FC ce samedi. Selon nos informations, les joueurs franciliens ont été informés dans la soirée du départ de celui qui occupait le banc parisien depuis juillet 2023 et qui avait été le principal artisan de la montée du club dans l’élite cette saison. Le technicien de 51 ans a ainsi été remercié par sa direction.

Dans le même temps, l’effectif parisien a également appris l’arrivée imminente d’Antoine Kombouaré sur le banc du PFC. L’ancien défenseur international français doit être intronisé en début de semaine prochaine. Une nomination qui marque un tournant pour le Paris FC, dont l’objectif sera désormais d’enrayer rapidement cette spirale négative et de s’éloigner de la zone rouge du classement.