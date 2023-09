Fousseni Diabaté va rejoindre Lausanne !

En juillet dernier, nous vous contions en exclusivité le récit de l’été mouvementé de Fousseni Diabaté. Auteur, comme lui même le confie, de la meilleure saison de sa carrière (7 buts, dont 4 en Conférence League, et 11 offrandes) avec le Partizan Belgrade, l’attaquant de 27 ans souhaitait quitter le club serbe. Pourtant, alors qu’il avait trouvé un accord tacite l’été dernier avec le Partizan pour quitter l’équipe en cas de belle saison, le joueur franco-malien a finalement été retenu.

Malgré cette situation inconfortable, le natif d’Aubervilliers comptait tout de même quitter la Serbie pour exporter ses talents dans les cinq grands championnats européens. Et alors que plusieurs formations de Serie A, Ligue 1 et Liga lui ont fait les yeux doux, Diabaté va finalement rejoindre Lausanne-Sport. Malgré un début de saison avec quelques difficultés en championnat, le club lausannois, actuellement onzième, aspire à jouer les premières rôles en Suisse dans les prochaines années. Nul doute qu’après une expérience éprouvante en Serbie, l’ancien de Leicester et Trabzonspor aura désormais à cœur de continuer sur sa lancée pour permettre à Lausanne d’atteindre ses objectifs.