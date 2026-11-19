Paris Brunner va rempiler à l’AS Monaco. Auteur d’un excellent début de saison avec le club monégasque, l’avant-centre âgé de 20 ans va signer un nouveau contrat, le liant avec le club du Rocher jusqu’en 2030, selon les informations de RMC Sport. Arrivé en août 2024 du Borussia Dortmund, l’international espoir allemand (5 sélections) était sous contrat jusqu’en 2028. Un temps prêté par l’ASM au Cercle Bruges en Belgique, il était revenu à l’été 2025. Mais Brunner n’avait disputé que 127 minutes en sept petits matchs de Ligue 1.

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Sous les ordres de Filipe Luís depuis le début de cet exercice 2026/2027, il s’est imposé comme l’un des hommes forts de l’effectif monégasque et comme le patron de l’attaque. En 13 matchs toutes compétitions confondues, le natif de Dortmund a inscrit huit réalisations, dont quatre en Ligue 1, et une passe décisive. Ses belles performances avec Monaco lui ont également ouvert la porte de la sélection U21 de l’Allemagne, alors que Jürgen Klopp suit son profil de près pour l’équipe première.