Dijon : Mounir Chouiar sur le départ

Une saison qui peut s'annoncer compliquée pour le DFCO. Deux matchs, deux défaites et un entraîneur, Stéphane Jobard, qui a réclamé des renforts offensifs après le match contre l'OL (1-4). Si Bersant Celina et Roger Assalé sont arrivés, l'ancien adjoint de Rudi Garcia à Marseille n'en est pas plus satisfait. Car les Bourguignons devraient perdre Julio Tavares, proche de s'engager en Arabie Saoudite, voire Mounir Chouiar, en instance de départ.

Selon les informations de L'Équipe, le jeune attaquant (21 ans), bien que dans le groupe pour affronter Brest ce dimanche, ne devrait pas fouler la pelouse de Gaston Gérard. Un fort intérêt serait présent dans les grands championnats, avec l'Angleterre en tête de liste (Wolverhampton, Leeds, Arsenal). Pour laisser partir celui qui a été acheté à Lens pour 3,5 millions d'euros les dirigeants dijonnais réclameraient un chèque de 15 millions d'euros, ce qui représenterait la plus grosse vente de l'histoire du club, record actuellement détenu par Loïs Diony, parti à St-Étienne contre 10 millions.