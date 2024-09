Saint-Etienne - Lille : les compositions officielles

La quatrième journée de Ligue 1 débute avec la rencontre entre l’AS Saint-Etienne et Lille à Geffroy-Guichard (coup d’envoi 20h45, un match à suivre en direct sur FM). Les Verts, 18es et derniers de L1, sont le dur dans ce début de saison avec trois défaites en autant de matches et aucun but marqué. Le promu doit prendre des points ce soir face au Losc, battu avant la trêve par le PSG, mais qui compte tout de même six points et un été agrémenté d’une qualification pour la phase de ligue de Ligue des champions.

Pour cette rencontre, Olivier Dall’Oglio est privé de Briançon, Maçon ou encore Wadji (blessés) et opte pour un 4-3-3 avec la titularisation du jeune Lucas Stassin en pointe, recruté pour 9 millions d’euros cet été. Il sera soutenu par Cafaro et Davitashvili devant. Au milieu, Ekwah, Amougou et Moueffek animeront l’entrejeu alors que derrière Larsonneur sera protégé par Appiah, Abdelhamid, Batubinsika et Cornud. Côté Lille, Bruno Genesio doit composer sans Ismaily, Bentaleb, Haraldsson ou encore Mukau, tous blessés. Il part sur un 3-4-3 avec Diakité, Alexsandro et Meunier devant Chevalier. Tiago Santos et Gudmundsson seront les pistons avec André et Bouaddi au milieu. Devant, Bayo est titulaire à la place de David et pourra compter sur Zhegrova et Cabella à ses côtés.

Les compositions officielles :

ASSE : Larsonneur – Appiah, Batubinsika, Abdelhamid, Cornud – Moueffek, Ekwah, Amougou – Cafaro, Stassin, Davitashvili.

Lille : Chevalier – Meunier, Diakité, Alexsandro – T. Santos, André, Bouaddi, Gudmundsson – Zhegrova, Bayo, Cabella.