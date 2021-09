FC Barcelone : le vestiaire déconcerté par Koeman

La suite après cette publicité

La cinglante défaite du FC Barcelone contre le Bayern Munich en première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions continue de faire des dégâts en Catalogne. Entre la réunion improvisée tenue par le président Joan Laporta et les dirigeants et l'ultimatum posé à Ronald Koeman, qui aurait 3 matches pour redresser la barre, la tension est à son comble.

À cela s'ajoute la défiance du vestiaire à l'encontre de son entraîneur suite à son immobilisme tactique lors du match face au club munichois. En effet, le journal Sport assure que l'entraîneur néerlandais a surpris négativement ses joueurs en ne proposant aucune solution tactique au cours de la première période alors que les Bavarois prenaient l'ascendant dans tous les secteurs du jeu.

Koeman n'a rien changé

La ligne de trois défenseurs n'a pas su faire ce qu'il lui était demandé (des changements d'aile pour sortir le ballon le plus rapidement possible du pressing adverse), Busquets était trop seul pour endiguer les vagues adverses et notamment des ailiers qui rentraient dans l'axe, et Depay, malgré son bon début de saison, ne pouvait pas jouer le rôle de Messi à lancer les attaques.

Koeman n'a pas su répondre à la réalité de la rencontre, et a laissé ses joueurs sombrer. Au moins a-t-il défendu le club à l'issue de la rencontre, avec une forme de fatalisme sur le moment présent mais avec de l'optimisme pour l'avenir. Un avenir qu'il représente de moins en moins tant il semble menacé à court terme. TV3 assure d'ailleurs qu'une partie de la direction souhaiterait d'ores et déjà voir le Hollandais être écarté...