Real Madrid - Osasuna : les compositions sont là

La neuvième journée de Liga se poursuit ce dimanche avec un joli duel entre le Real Madrid et Osasuna.. A domicile, les Merengues s’organisent dans un 4-4-2 losange avec Kepa Arrizabalaga qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Dani Carvajal, Aurélien Tchouaméni, Antonio Rüdiger et Ferland Mendy en défense. Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Luka Modric et Jude Bellingham se retrouvent dans l’entrejeu. Joselu est associé à Vinicius Junior en attaque.

De leur côté, les Rojillos s’articulent dans un 3-5-2 avec Sergio Herrera dans les cages derrière Alejandro Catena, David Garcia et Jesus Areso. Moncayola, Lucas Torro et Aimar Oroz constituent le milieu de terrain alors que Ruben Pena et Juan Cruz officient comme pistons. Enfin, le duo offensif voit l’association entre Ruben Garcia et Ante Budimir.

Les compositions

Real Madrid : Kepa – Carvajal, Tchouaméni, Rüdiger, Mendy – Modric, Camavinga, Valverde - Bellingham – Joselu, Vinicius

Osasuna : Herrera - Catena, D. Garcia, Areso - Pena, Moncayola, Torro, Oroz, Cruz - R. Garcia, Budimir