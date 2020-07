SV Heimstetten-OM : les compositions d'équipes !

Trois jours après avoir disposé des Autrichiens du FC Pinzgau (D3) pour son premier match amical de l'été (5-1), l'Olympique de Marseille a rendez-vous avec les Allemands du SV Heimstetten (D4) à Grassau. En stage en Allemagne, la bande à André Villas-Boas a accueilli il y a quelques heures sa deuxième recrue de l'été, en la personne de Leonardo Balerdi, le défenseur central argentin de 21 ans prêté avec option d'achat par le Borussia Dortmund. L'ancien de Boca Juniors attendra avant de faire ses débuts sous les couleurs olympiennes.

Place au terrain désormais, avec un deuxième affrontement estival programmé face à un pensionnaire de division régionale bavaroise. Club du quartier de Kircheim, à Munich, le SV Heimstetten a terminé à la 14ème place de son championnat. Dans ses rangs, l’équipe allemande peut notamment compter sur Luca Beckenbaueur… petit fils de Franz, ancien entraîneur olympien (saison 1990-1991) et légende du football allemand. Pour cette rencontre, le coach olympien s'appuie au coup d'envoi sur un 4-3-3, et aligne cette fois Sakai, Khaoui - au poste de latéral gauche - Kamara, Strootman, Aké et Payet d'entrée de jeu.

Le XI de l'OM : Mandanda - Sakai, Álvaro Gonzalez, Ćaleta-Car, Khaoui - Sanson, Kamara, Strootman - Thauvin, Aké, Payet