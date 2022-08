Barça : les cinq joueurs qui doivent absolument quitter le club

Le dégraissage du FC Barcelone doit s'accélérer dans les derniers jours du mercato estival. C'est ce que le directeur du football du Barça a expliqué au micro de la DAZN : « Il y a des départs qui doivent nécessairement avoir lieu et, en fonction des départs, si nous faisons des économies, il y aurait des possibilités d'incorporation. Nous examinons le marché. Je ne me concentrerais pas sur quelque chose de spécifique. Nous verrons quelles options le marché nous offrira, mais nous sommes satisfaits de l'équipe que nous avons. Mais pour l'instant, nous nous concentrerions sur les départs. »

La suite après cette publicité

En effet, l'entraîneur des Culés Xavi Hernandez souhaite encore recruter des joueurs. Mais les dirigeants blaugrana sont bloqués par le fair-play financier et ne peuvent donc pas faire venir de nouveaux joueurs sans avoir vendu. Depuis plusieurs jours, plusieurs noms sont évoqués pour des départs : Pierre-Emerick Aubameyang vers Chelsea, Memphis Depay vers la Juventus. Deux autres joueurs sont transférables, il s'agit de Sergiño Dest, Martin Braithwaite ou encore Ez Abde. Côté recrutement, le coach catalan souhaite s'attacher les services de Marcos Alonso (Chelsea) pour le couloir gauche, et, pour le flanc droit plusieurs pistes sont étudiées. Les noms de Javi Galan et Hector Bellerin (Real Betis) ou encore Juan Foyth (Villarreal).