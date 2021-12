Chelsea : le risque assumé par Thomas Tuchel pour N'Golo Kanté

Avec 2 victoires seulement lors de ses 3 dernières sorties en Premier League, Chelsea traverse une période délicate. Touchés par le Covid-19 ces derniers jours et privés de plusieurs éléments majeurs, les Blues ont été contraints de partager les points, dimanche, à Molineux contre Wolverhampton (0-0), laissant notamment Manchester City accroître son avance en tête du championnat anglais. Thomas Tuchel, qui n'a par exemple pu inscrire que 6 remplaçants (dont 2 gardiens) sur la feuille de match, a pris un gros risque avec N'Golo Kanté (30 ans), qui revient de blessure, comme il l'a expliqué après cette partie.

« Nous avions reçu comme recommandation de faire jouer Kanté 45 minutes, ce qu'on a simplement ignoré puisqu'on l'a laissé sur le terrain », a dans un premier temps confié le coach de Chelsea passé notamment par le BvB et le PSG, avant de poursuivre. « On a sept joueurs touchés par le Covid (, d'autres qui étaient blessés. Ce n'était pas le moment de sortir l'un des meilleurs milieux du monde parce qu'il est fatigué. Donc on l'a laissé. » Une prise de risque à moitié payante, car si les Londoniens n'ont pas rapporté les 3 points de Wolverhampton, ils n'ont pas non plus perdu et l'international français n'a vraisemblablement pas rechuté.