Premier League : Manchester City étrille Newcastle, Chelsea cale face à Wolverhampton

Ce dimanche après-midi se déroulait la suite de cette 18ème journée de Premier League tronquée. En effet, les multiples cas positifs au Covid-19 détectés ces derniers jours dans les clubs anglais, ont provoqué le report de plusieurs matchs. La confrontation entre Newcastle et Manchester City était bien maintenue en revanche à Saint James'Park. Les Magpies battus logiquement par Liverpool jeudi (3-1) rêvaient de s'offrir le champion en titre devant leur public. Côté Cityzens, la démonstration réalisée face à Leeds (7-0) mardi, a impressionné tout le Royaume. Pour cette affiche, Eddie Howe optait pour un 4-4-2 et décidait de laisser Saint-Maximin sur le banc en début de match. Pep Guardiola alignait un 4-2-3-1 avec le seul Gabriel Jesus en pointe.

La suite après cette publicité

Les hommes de Guardiola démarraient idéalement la rencontre et ouvraient le score dès les premières minutes. De Bruyne alertait Cancelo qui remisait pour Ruben Dias qui ajustait de la tête Dubravka (0-1, 6e). Dans le dur, les hommes de Howe rendaient les armes une deuxième fois juste avant la demi-heure de jeu. Mahrez décalait Cancelo qui n'était pas attaqué et se lançait dans un petit numéro de soliste avant de conclure d'une lourde frappe dans la lucarne (0-2, 27e). Deux minutes plus tard, les Magpies réclamaient un penalty suite à un contact entre Ederson et Fraser devancé par Cancelo. L'arbitre ne bronchait pas et décidait de ne pas recourir à la VAR (29e). Juste avant la pause, Manchester City manquait le break. Bien décalé par De Bruyne, Gabriel Jesus voyait sa frappe tendue filer juste à côté (45e).

Manchester City fait mal à Newcastle, Chelsea

Au retour des vestiaires, Eddie Howe tentait le tout pour le tout en faisant entrer Saint-Maximin (46e). Mais City se montrait une nouvelle fois dangereux avec Cancelo qui centrait sur la gauche pour Bernardo Silva dont la remise trouvait Gabriel Jesus. La tête de l'attaquant brésilien était détournée en corner par Dubravka (52e). Les Cityzens maîtrisaient leur sujet et la frappe enroulée de Sterling obligeait Dubravka à se détendre (58e). Cinq minutes plus tard, les visiteurs assénaient le coup de grâce. De Bruyne à la baguette alertait Mahrez qui ajustait Dubravka d'une belle volée (0-3, 63e). City parachevait sa victoire éclatante avec un quatrième but. Sur la gauche, Gabriel Jesus déposait son adversaire et centrait pour Sterling qui n'avait plus à qu'à conclure de près (0-4, 86e). Grâce à ce quatorzième succès de la saison, Manchester City prenait provisoirement quatre points d'avance sur Liverpool en tête de la Premier League.

L'autre match entre Wolverhampton et Chelsea se déroulait également à 15 heures. Victorieux de Brighton (1-0) mercredi, les Wolves voulaient enchaîner à Molineux et se payer le scalp des Blues tenus en échec par Everton jeudi (1-1). Pour cette rencontre, Thomas Tuchel s'appuyait sur un 3-4-2-1 avec notamment le retour de N'Golo Kanté. Dans le premier quart d'heure de jeu, les Blues se faisaient peur avec l'ouverture du score de Podence, mais son but était logiquement refusé pour une position de hors jeu (15e). Juste avant la pause, les Wolves manquaient l'ouverture du score par Dendoncker dont la tête était brillamment captée par Mendy (41e). Au retour des vestiaires, les opportunités se faisaient toujours aussi rares. Il fallait attendre la 79ème pour entrevoir une frappe cadrée côté Blues. Alerté aux abords de la surface, Pulisic décochait une belle frappe déviée en corner par José Sa (79e). Avec ce cinquième nul de la saison, Chelsea manquait une belle opportunité de mettre la pression à Liverpool et restait troisième.

Retrouvez le classement de Premier League ici.