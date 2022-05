Rennes : Martin Terrier évoque son avenir

Interviewé par Prime Video, l’attaquant du Stade Rennais Martin Terrier a expliqué qu’il se sentait bien à Rennes et qu’il avait envie de continuer l’aventure avec le club breton. D’autant qu’il pourrait à nouveau disputer la Ligue des Champions, si les Rennais venaient à se qualifier à la fin de la saison, ils sont actuellement quatrièmes de Ligue 1. Arrivé en Bretagne en 2020 en provenance de l’OL, Terrier qui est engagé jusqu’en juin 2025, a déjà disputé 81 matches avec Rennes, inscrit 30 buts et délivré 13 passes décisives.

La suite après cette publicité

« On verra comment ça se passe en fin de saison mais je suis sous contrat jusqu'en 2025. Je suis épanoui ici, je suis content d'être là. Ce qui est sûr, c'est que c'est une saison fantastique sur tous les points de vue car on prend beaucoup de plaisir et on produit un beau football. On bat des regards en termes de points, de nombre de buts marqués. Ce sont de bonnes choses et c'est prometteur pour la suite », a déclaré Terrier, qui devra attendre mercredi pour retrouver les pelouses de Ligue 1 puisque son adversaire Nantes joue en finale de Coupe de France ce soir face à Nice.

Exclusivement pour Foot Mercato, créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter du bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offert et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1.