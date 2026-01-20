Bernardo Silva va quitter Manchester City

Cet hiver, Manchester City a déjà frappé très fort sur le marché des transferts. En concurrence avec les meilleures formations du Vieux continent, les pensionnaires de l’Etihad Stadium ont mis tout le monde d’accord pour Antoine Semenyo. Ce dernier a été recruté contre un chèque d’environ 75 M€, qui correspond à sa clause libératoire. Hier, les Mancuniens ont refait le coup puisqu’ils se sont attachés les services du très courtisé Marc Guehi. En fin de contrat en juin 2026 à Crystal Palace, le défenseur central était chassé par le Bayern Munich, le Real Madrid ou encore Liverpool.

Bernardo Silva a tranché

Mais encore une fois, ce sont les Cityzens qui ont coiffé tout le monde au poteau. On pourrait se dire que tout va pour le mieux pour les Skyblues. Et pourtant, en coulisses plusieurs dossiers chauds agitent le club. Il y a tout d’abord l’avenir de Pep Guardiola. En fin de contrat en 2027, le coach espagnol pourrait s’en aller un an plus tôt. C’est une tendance, même si elle n’a pas été confirmée par le principal intéressé. Dans le même temps, City commence à scruter le marché des entraîneurs. Récemment, The Athletic a évoqué la piste menant à Enzo Maresca, qui a été remercié par Chelsea. Du côté des joueurs, il y a aussi des choses à dire.

En pleine crise, le Real Madrid a relancé la piste menant à Erling Haaland pour l’été prochain. Une opération complexe puisque le Norvégien est sous contrat jusqu’en 2034 et qu’il faudrait faire partir une star (Vinicius Jr) pour lui offrir une place et assumer ce transfert d’un point de vue financier. Ce mardi, un autre joueur fait parler de lui. Il s’agit de Bernardo Silva (31 ans). Capitaine des Cityzens, le Portugais est un maillon essentiel de la formation anglaise depuis 2017. Malgré des intérêts du Barça ou du PSG par le passé et des rumeurs de départ, le milieu de terrain est resté fidèle aux Mancuniens.

Le Barça est déjà là

Mais cette année, il arrive à un tournant de son aventure en Angleterre. En effet, l’international portugais sera en fin de contrat le 30 juin prochain, et donc libre. Interrogé sur son avenir sur Sport TV le mois dernier, il avait confié : «j’ai toujours rêvé de remporter des titres, mais je n’aurais jamais imaginé gagner 6 Premier League en 8 ans. Le football m’a apporté plus que je ne l’aurais imaginé, mais cela ne s’arrête pas là. J’ai beaucoup d’ambition et je veux continuer au plus haut niveau (…) Je n’aime pas faire de plans à long terme, je suis très concentré, j’ai ma dernière année de contrat avec Manchester City. Je veux bien terminer la saison, gagner quelque chose dans ce club qui m’a tant donné, dans la dernière partie de ma carrière là-bas, puis être champion du monde avec le Portugal, le rêve des Portugais.»

Des déclarations qui avaient des airs d’adieu. Quelques semaines plus tard, la tendance se confirme clairement. Ce mardi, El Chiringuito révèle que Bernardo Silva va quitter Manchester City cet été à l’issue de son contrat. Mais ce n’est pas tout puisque la célèbre émission ajoute que le Barça s’est déjà positionné pour le recruter cet été. En effet, les Culés voient en lui une recrue idéale, talentueuse et expérimentée. De plus, il sera libre et disponible gratuitement. Ce qui n’est pas pour déplaire au FCB, qui devra se méfier de la concurrence. Ces derniers mois, Benfica, l’ancien club de Bernardo Silva s’est montré intéressé par un retour. Affaire à suivre…