Un banc inattendu s’offre à Jorge Sampaoli

Rennes express. Le 12 novembre dernier, le SRFC a choisi Jorge Sampaoli (65 ans) afin de remplacer Julien Stéphan. Mais l’Argentin n’a pas tenu trois mois sur le banc breton. Le 1er février, les pensionnaires du Roazhon Park ont annoncé son départ dans un communiqué de presse officiel. « D’un commun accord, le Stade Rennais F.C. et Jorge Sampaoli, qui occupait le poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle, mettent fin à leur collaboration. Reconnaissant de son investissement et respectueux de son expérience professionnelle remarquable, le Stade Rennais F.C. souhaite à Jorge Sampaoli une bonne continuation pour la suite de son parcours.» Remplacé par Habib Beye, qui est en train de poser petit à petit sa patte sur son groupe, El Pelado s’est fait discret après son départ.

Il a fait parler de lui il y a quelques jours, à l’occasion d’un entretien accordé à Globoesporte dans lequel il a réglé ses comptes avec le Stade Rennais. «Vous arrivez dans un club en espérant changer les choses, faire des choses importantes. Le propriétaire du club est une personne très importante en France et, franchement, mes attentes en ce qui concerne le mercato n’ont pas été entendues. Le directeur sportif a décidé de faire un marché qui n’avait rien à voir avec ce dont nous avions besoin. Nous avons préféré couper les ponts. Je ne pouvais pas représenter une équipe dont je n’avais pas choisi les joueurs au mercato d’hiver. On a même parlé de joueurs qui avaient déjà joué pour nous pour faciliter les choses, mais on n’a pas été très écouté.»

Sampaoli est le favori de Santos

Il a ajouté : «il vaut donc mieux ne pas continuer. L’équipe a trouvé de très bonnes réponses footballistiques à court terme, nous avons bien joué dans certains matchs. Cela aurait pu être un processus fructueux à long terme, mais quand on se heurte à des idées différentes, il vaut mieux se séparer ». Libre et toujours motivé à l’idée de diriger une équipe, Jorge Sampaoli a été un temps lié à Fluminense. Mais c’est finalement sur un autre banc brésilien qu’il pourrait prendre place très rapidement. Ce mardi, ESPN Brésil révèle que l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille est en discussions avancées afin de prendre les commandes de Santos. Le Peixe a remercié hier son entraîneur Pedro Caixinha et s’est mis en quête de son remplaçant.

Alors que les pistes menant à Tite, Luis Castro et à Dorival Junior n’ont mené à rien, celle menant à Sampaoli, qui n’était pas le plan A, est sur la bonne voie. ESPN explique que l’Argentin a eu une réunion hier avec les dirigeants de Santos, notamment le président Marcelo Teixeira et son fils Marcelo Teixeira Filho. Les premiers échanges ont été très positifs même si un accord n’a pas encore été trouvé. De nouveaux rendez-vous sont prévus entre les deux parties. Mais d’après le média brésilien, Sampaoli, qui a laissé une bonne image à Santos entre 2018 et 2019, est le grand favori pour diriger Neymar Jr et ses coéquipiers. Une association entre El Pelado et Ney a de quoi séduire sur le papier.