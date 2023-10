André Onana vit un véritable calvaire à Manchester United

La suite après cette publicité

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Manchester United. Battu le week-end dernier en Premier League par Crystal Palace (1-0), le club anglais a également vécu une autre déconvenue hier en Ligue des Champions. Pour cette 2e journée de la phase de groupes, les Red Devils se sont inclinés à Old Trafford contre Galatasaray 3-2. Une véritable contre-performance qui compromet surtout les chances de qualifications pour le tour suivant. Il s’agit là de la seconde défaite après celle contre le Bayern (4-3) il y a deux semaines.

Un revers dont le héros malheureux se nommait déjà André Onana. «Je suis responsable de cette défaite. Cette erreur nous a coûté la victoire. Nous méritions de gagner, mais à cause de moi, nous n’avons pas gagné. C’est ma faute. J’ai beaucoup de choses à prouver parce que pour être honnête, mes débuts à Manchester United ne sont pas terribles», reconnaissait le Camerounais après la rencontre en Bavière. Faute avouée à moitié pardonnée, sauf que depuis, ça ne s’est pas arrangé. Le portier a de nouveau commis une faute lourde de conséquences hier.

Onana est l’ombre de lui même

Sa relance hasardeuse a contraint Casemiro à sécher Mertens dans la surface, qui allait se présenter seul face à lui. Le Brésilien fut expulsé mais heureusement, le penalty d’Icardi est passé à côté. Un répit de courte durée. 4 minutes après ce fait de jeu, et alors que le score était encore de 2-2, les Mancuniens ont fini par craquer à dix contre onze. Cette fois l’erreur est venue d’Amrabat, dont le positionnement hasardeux à couvert l’attaquant argentin de Galatasaray. Ce dernier a filé au but pour piquer son ballon devant un Onana franchement passif sur sa ligne.

«Onana était censé être le gardien de but qui contribuerait à inaugurer une nouvelle ère à Manchester United, un homme capable de ramener le calme, avertit Sky Sports dans ses colonnes. Il s’est déjà retrouvé impliqué dans un certain nombre d’incidents délicats. Contre Galatasaray, il aurait pu être plus affirmé sur le but de Wilfried Zaha et il y a eu sortie ratée malheureuse sur un centre en seconde période. Cela a semblé affecter sa confiance. (…) Le patron de United (Ten Hag) a besoin que ses grands joueurs soient à la hauteur. Son gardien n’y est pas parvenu et cela lui a coûté cher.»

Ten Hag à propos d’Onana : «il a les capacités pour être l’un des meilleurs gardiens du monde»

Si Onana est le premier responsable, la répétition de ces erreurs pourrait bien retomber sur Erik ten Hag. Ce dernier, qui connaît son portier depuis l’Ajax, garde confiance en lui mais jusqu’à quand ? «André a participé à une demi-finale de la Ligue des Champions (avec l’Ajax), la saison dernière il a participé à une finale de la Ligue des Champions (avec l’Inter), il a les capacités pour être l’un des meilleurs gardiens du monde. Il l’a montré et le montrera encore. Nous avons déjà vu ses grandes capacités, ainsi que sa personnalité après avoir commis une erreur. Il rebondira et je suis sûr qu’il le fera également lors des prochains matchs.»

Le coach néerlandais paraît encore confiant seulement sa place est elle-même compromise. Manchester United est en mauvaise posture. Avec zéro point au compteur et une place de bon dernier dans ce groupe A après deux journées de phase de groupes de C1, le club n’est pas du tout certain de voir les 8es de finale de la compétition. Les huées tombées des travées hier après la défaite ont raccompagné les joueurs au vestiaire. Ce public qui n’a pas toujours été tendre non plus avec David de Gea, lequel n’a pas été prolongé cet été pour privilégier Onana. Certains supporters doivent déjà le regretter…