CAN 2025 : l’Afrique du Sud relance le Zimbabwe sur un improbable CSC

Par Kevin Massampu
1 min.
Hugo Broos, le sélectionneur de l'Afrique du Sud @Maxppp
Zimbabwe 2-3 Afrique du Sud

Ce Zimbabwe-Afrique du Sud risque de rester longtemps dans les annales de la Coupe d’Afrique des Nations. Plus de 20 minutes après le but de Lyle Foster (1-2, 50e), suite à une relance ratée du côté zimbabwéen, c’est au tour des Bafana Bafana de totalement se trouer. Lancé dans la profondeur sur le côté droit, Tawanda Maswanhise butait sur le gardien sud-africain, Ronwen Williams

Le ballon rebondit ensuite sur la tête de son coéquipier, Aubrey Maphosa Modiba, qui envoya malencontreusement le ballon dans ses propres filets (2-2, 74e, CSC). Un nouveau but gag qui a brièvement relancé les espoirs des Zimbabwéens dans cet ultime match dans le groupe B… avant que l’Afrique du Sud ne reprenne l’avantage sur un penalty transformé par Oswin Appollis (2-3, 82e s.p).

Pub. le - MAJ le
