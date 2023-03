Irlande-France : Aurélien Tchouaméni raconte le discours de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Titulaire lors de la victoire en Irlande, ce lundi (1-0), Aurélien Tchouaméni s’est présenté en zone mixte pour faire part de son ressenti du match. «C’était une belle équipe irlandaise, qui plus est à domicile. On a fait le job. On a été un peu mis en difficulté en première période car ils ont bien défendu. Le plus dur était de marquer ce premier but, ce qu’on a fait. Après, on est restés solides», a-t-il expliqué, en zone mixte.

Avant de raconter le discours de Kylian Mbappé, nouveau capitaine des Bleus, à la fin de la rencontre. «Il était fier de l’équipe. Tout le monde était fier, surtout après une victoire comme celle d’aujourd’hui, ce n’est pas facile de venir gagner ici», a ajouté le milieu de terrain du Real Madrid.

