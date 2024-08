PSG : la joie de Joao Neves après ses débuts rêvés contre Le Havre

Des débuts poussifs. Malgré un succès large en trompe-l’œil en ouverture de la saison sur la pelouse du Havre (1-4), le PSG a souvent été malmené par les Normands dans cette rencontre. Pour autant, la victoire prévaut et la belle réaction des Parisiens, surtout après la vague d’entrées effectuée par Luis Enrique en seconde période, a de quoi rendre optimiste. Recruté à prix d’or en provenance de Benfica, Joao Neves a réalisé une première réussie avec deux passes décisives en rentrant à la mi-temps.

Interrogé par DAZN à l’issue de la rencontre, le jeune milieu portugais de 19 ans a fait part de sa joie après de tels débuts : «c’est un très bon début de saison, je suis content d’être ici et j’espère pouvoir aider l’équipe. Le plus important, c’est l’équipe, je suis là pour ça. Le mieux ce soir que j’ai vu, ce sont les qualités individuelles et le collectif, je suis là pour l’équipe et pour donner le meilleur.» Les supporters parisiens veulent déjà en voir plus !