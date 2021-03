OM : Alvaro Gonzalez fait une annonce pour son avenir

La suite après cette publicité

L'état de grâce de Jorge Sampaoli n'aura pas duré bien longtemps. Vainqueur de ses deux premiers matches face à Rennes et Brest, l'entraîneur argentin a connu sa première défaite avec son nouveau club. Il a été sèchement battu à Nice 3-0. En attendant les matches du jour, les Phocéens sont retombés à la 6e place de Ligue 1. Tout de même, le club vit des moments plus calmes depuis quelques jours et l'intronisation du duo Longoria-Sampaoli.

Alvaro Gonzalez est lui toujours là. Il fait presque partie des meubles maintenant et ne compte pas s'arrêter là. Même s'il a souffert hier face au Gym, l'Espagnol est un taulier de l'effectif. Sa hargne et ses qualités font beaucoup de bien à une équipe en manque de stabilité. «Une nouvelle ère commence avec Jorge Sampaoli. Il est venu un projet de jeu spectaculaire, basé sur l’attaque et la possession. Je crois que les supporters vont prendre du plaisir» prévient-il à Téléfoot.

Alvaro Gonzalez veut rester longtemps à l'OM

«C’est quelqu’un qui pense beaucoup, qui analyse tout, rajoute le joueur de 31 ans. Je n’avais jamais connu ça et c’est très sympa à voir. C’est un gagneur. Lors de nos premiers matches, on se bat jusqu’au bout. Ça prouve qu’il faut toujours bosser à fond et j’espère que l’on va vite mettre en place ce plan de jeu. » On l'a vu à Nice, il y a encore un grand temps de travail avant de trouver la régularité nécessaire pour disputer le haut du tableau.

Du temps, Alvaro Gonzalez ne demande que ça. Prêté la saison dernière, il a signé un contrat jusqu'en 2023 à l'OM l'été dernier et compte bien aller au bout. «Je veux rester ici beaucoup de temps. Je crois que je suis content et tranquille. Je me sens bien ici. On va bientôt avoir des nouvelles pour mon futur parce que je veux rester ici. » Une bonne information pour la direction marseillaise qui va pouvoir compter sur lui encore un bon moment.