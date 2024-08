Thierry Henry quitte l’équipe de France Espoirs !

Le 21 août 2023, Thierry Henry était nommé à la tête de la sélection France Espoirs, avec l’objectif désigné d’aller chercher une médaille aux Jeux Olympiques de Paris. Le contrat a été rempli avec une breloque en argent, suite à la défaite en finale face à l’Espagne. Et visiblement, cela n’a pas incité l’ancien attaquant d’Arsenal de poursuivre l’aventure, malgré un contrat qui courait jusqu’à juin 2025. En effet, la Fédération française de football a publié un communiqué officialisant le départ de Thierry Henry, quasiment un an jour pour jour après sa nomination.

« Thierry Henry, sélectionneur de l’Equipe de France Espoirs, a décidé de mettre un terme à son contrat qui courait jusqu’en juin 2025, pour des raisons qui lui sont personnelles. Au terme d’une campagne exceptionnelle lors des Jeux Olympiques, ponctuée par une médaille d’argent, Thierry Henry s’est entretenu avec Philippe Diallo, le président de la FFF, pour lui faire part de sa décision », peut-on lire dans le communiqué de la FFF.

Diallo ne s’y attendait pas

Le président Philipe Diallo a donné plus de détails et fait part de sa déception de voir Henry quitter le navire. « Je tiens, au nom de la FFF, à remercier Thierry Henry pour tout le travail qu’il a accompli à la tête des sélections Espoirs et Olympiques. Nous regrettons bien évidemment cette décision car Thierry Henry a su atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés en décrochant une médaille d’argent aux JO de Paris, 40 ans après la médaille olympique de Los Angeles. Pour l’avoir suivi tout au long de cette campagne, j’ai pu découvrir son grand professionnalisme, sa rigueur et son amour du maillot bleu. Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière. »

Thierry Henry a lui aussi adressé quelques mots. « Je tiens à remercier la FFF et le président Philippe Diallo, qui m’ont offert cette incroyable opportunité. Obtenir la médaille d’argent aux Jeux Olympiques pour mon pays restera l’une des plus grandes fiertés de ma vie. Je suis incroyablement reconnaissant envers la fédération, les joueurs, le staff et les supporters qui m’ont permis de vivre une expérience magique ». Après son beau parcours aux JO, l’équipe de France Espoirs doit désormais disputer les qualifications pour l’Euro U21 2025, avec des matches, prévus en septembre contre la Slovénie et la Bosnie-Herzégovine. Ce sera donc avec un nouveau sélectionneur.