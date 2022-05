Angel Di Maria va bel et bien quitter le PSG

La suite après cette publicité

Il n'y a pas que le dossier Kylian Mbappé au PSG. L'attention est concentrée sur le futur du champion du monde alors plusieurs de ses coéquipiers sont dans la même situation que lui, en fin de contrat. C'est notamment le cas d'Angel Di Maria, dont le bail s'achève le 30 juin prochain avec une option permettant, en cas d'accord entre les deux parties, de prolonger d'un an. Malheureusement pour l'Argentin, qui était très intéressé à l'idée de poursuivre l'aventure une saison de plus, le PSG n'est pas disposé à activer cette option, comme c'était pressenti depuis quelques semaines. D'après L'Equipe, le gaucher va bel et bien disputer son dernier match sous les couleurs rouge et bleu à l'occasion de la réception du FC Metz ce samedi au Parc des Princes.

Jusqu'au bout, Di Maria (34 ans) y aura cru, surtout que le PSG a longuement hésité avant de prendre cette décision. La mauvaise saison (30 matches toutes compétitions confondues, 4 buts, 8 passes décisives), sa moins bonne depuis son arrivée en 2015, de l'ancien Madrilène a achevé de convaincre la direction qu'il fallait passer à autre chose, surtout qu'il était de moins en moins utilisé (21 titularisations TTC). Il pourrait rebondir à la Juventus. C'est donc une page qui va se tourner au PSG. Arrivé contre 63 M€ en provenance de Manchester United, l'international albiceleste (121 sélections, 24 buts) aura marqué l'histoire du club de la capitale. Il en est même le meilleur passeur de l'histoire avec 118 offrandes en 294 rencontres (92 buts marqués). Nul doute que les supporters parisiens sauront lui offrir une belle sortie lors de cette 38e journée de Ligue 1.