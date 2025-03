Kolo Muani, Koopmeiners, sa tactique : Igor Tudor présente ses idées pour la Juventus

Après trois mois éclairs sur le banc de la Lazio (mars-juin 2024), Igor Tudor a retrouvé du travail. Appelé par la Juventus pour mettre fin au calvaire de Thiago Motta, le Croate de 46 ans a immédiatement accepté le défi, lui l’ancien Bianconero (1998-2007). En attendant de voir sur le terrain à quoi ressemblera sa Juventus, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille a été officiellement présenté cet après-midi à la presse. L’occasion pour lui d’afficher une certaine émotion à l’heure de revenir dans le Piémont. « Je ferai tout mon possible pour ne décevoir personne, en essayant au contraire de faire du bon travail. Les émotions sont clairement là, la Juve est un club que tout le monde aimerait entraîner, mais avant tout il y a le désir de travailler et de bien faire, d’atteindre l’objectif que nous connaissons tous. Je crois beaucoup en cette équipe, il y a des joueurs forts. Il y a eu peu de temps pour travailler, mais il n’y a pas d’excuses. Je n’ai jamais fait cela de ma vie. »

Très vite, les médias sont allés à l’essentiel en interrogeant Tudor sur les sujets chauds qui ont souvent miné l’actualité de la Juventus ces dernières semaines. Après avoir confirmé le maintien du brassard de capitaine à Locatelli, le Croate a évoqué la concurrence entre Dusan Vlahovic et Randal Kolo Muani. Fera-t-il jouer les deux ensemble ? « C’est un joueur très fort (Vlahovic, ndlr). Je suis heureux de l’entraîner, j’ai déjà fait des déclarations à son sujet dans le passé. Il a les qualités qu’un joueur de première classe doit avoir, il peut marquer des buts, il est rapide, fort, intelligent, c’est un dragueur. Il revient d’un moment comme celui-ci, nous le savons, nous en avons parlé et nous avons commencé à travailler. Il veut repartir et c’est une bonne chose. Il y a lui, Kolo Muani, ils peuvent aussi jouer ensemble, on peut tout faire. Je suis content, j’ai trouvé l’équipe forte et jeune, c’est stimulant. Quand il y a de la jeunesse, c’est une belle chose. (…) Kolo Muani est fort, nous nous sommes rencontrés hier et je suis heureux de l’avoir. »

Tudor veut redonner du peps à la Juve

Autre dossier chaud : l’utilisation d’une des recrues phares de la saison turinoise : le milieu de terrain batave Teun Koopmeiners (27 ans), arraché à l’Atalanta en échange de 52 M€. « Je ne peux pas comparer ma Juve avec celle des autres. Je fais les choses à ma sauce, j’essaie à l’entraînement et le match du samedi doit être la conséquence de ce travail. Jusqu’à présent, il y a eu peu de temps, nous en verrons peu, mais l’état d’esprit ne doit pas faire défaut. Les bonnes choses prendront deux ou trois semaines à se mettre en place. Koop, vous savez tous qu’il sort de grandes années, c’est un joueur fort avec de l’envie. Mon travail est de faire en sorte qu’il donne le meilleur de lui-même et je suis sûr qu’il le fera. » On n’en saura pas davantage. En revanche, Tudor a confirmé sa réputation d’entraîneur dur au mal. Ça va travailler fort à la Continassa. « J’y crois beaucoup. Il faut travailler sur tout, faire preuve de légèreté, mais aussi de méchanceté mentale, de motivation. D’un point de vue tactique, il faut aussi faire les bons choix. Nous devons être forts, conscients de ce que nous représentons. (…) Il y a un désir de recommencer, mais il faut ensuite mettre son casque et pédaler. Mettre la bonne méchanceté, mais sans angoisse et sans pression. »

Enfin, pour ceux qui ont voulu en savoir davantage sur les aspirations tactiques du Croate, ce dernier leur a donné quelques éléments, mais en évitant d’expliquer son plan de jeu. « Au cours de ma carrière, j’ai joué avec des défenses à 3 et à 4, avec des pressions en zone et en homme à homme. Il faut trouver la bonne configuration pour les joueurs que l’on a, mais la différence, c’est l’esprit, le sacrifice, le style de jeu. C’est le travail de l’entraîneur de transmettre ces choses. (…) Les coups de pied arrêtés sont un aspect également important, ils font aussi bouger le classement. C’est un élément qui devient de plus en plus important dans le football d’aujourd’hui », a-t-il déclaré, avant de répondre à ceux qui se demandent si sa Juve va être plus offensive que celle de Motta. « Je dis toujours qu’il ne faut renoncer à rien. Je veux que les gens s’amusent, sinon le football prend une direction moins intéressante. Mon opinion est qu’il faut marquer un but de plus, j’aime attaquer beaucoup, mais aussi ne pas encaisser de buts. Si j’attaque, je dois travailler sur les couvertures, le travail doit aussi être complet dans la gestion des joueurs et des changements ». Un beau discours sur le papier. Voyons maintenant ce que ça va donner sur le terrain. Premier rendez-vous de la Juve version Tudor : samedi prochain à 18h face au Genoa.