Jason Denayer dans le viseur du FC Barcelone et de la Juventus

Libre à la fin de la saison, Jason Denayer (26 ans) est toujours en négociations avec l'Olympique Lyonnais pour prolonger. Si l'optimisme reste présent dans les rangs rhodaniens à l'instar de Jean-Michel Aulas, chaque jour qui passe éloigne davantage le Belge de la Capitale des Gaules. Le média Nieuwblad explique que Jason Denayer en cas de non-prolongation disposera de nombreux prétendants.

Ainsi, le FC Barcelone et la Juventus mais aussi Newcastle et Naples se sont renseignés sur l'international des Diables Rouges (33 capes, 1 but). Souhaitant prendre son temps pour analyser quelle sera la meilleure option pour lui, Jason Denayer n'a clairement pas fermé la porte à l'Olympique Lyonnais. Néanmoins, les Gones ne seront pas seuls dans ce dossier.