OL : Eagle Football annonce l’arrivée de 83 millions d’euros sur les comptes

Depuis son arrivée à la présidence de l’OL en mai 2023, John Textor connaît plusieurs mésaventures. À la tête d’Eagle Football Group qui détient également des parts plus ou moins majoritaires chez Botafogo, Crystal Palace et Molenbeek, le businessman américain a très vite été épinglé par la DNCG, qui a prononcé des sanctions lourdes envers l’OL à l’été 2023. Après un assainissement des relations entre le gendarme financier du football français et le club rhodanien la saison passée, le scénario catastrophe est revenu récemment.

En effet, alors que les comptes des pensionnaires du Groupama Stadium seraient dans le rouge et accuseraient une dette d’environ 100 millions d’euros, l’OL a été sanctionné à une interdiction de recrutement pour le mercato d’hiver, un encadrement de la masse salariale et une rétrogradation administrative en Ligue 2 à titre provisoire. De lourdes pénalités qui ont contraint les dirigeants lyonnais à rechercher des fonds tous azimuts. Malgré cela, cette décision rude prise par la DNCG avait offusqué John Textor, qui a échangé plusieurs piques avec le gendarme financier du football français. Dans le même temps, les comptes de l’OL et d’Eagle ont été approvisionnés.

Eagle annonce l’entrée de 83 millions d’euros dans les caisses de l’OL

En effet, profitant de l’élan positif insufflé par la victoire de Botafogo en Copa Libertadores, l’homme d’affaires américain a enchaîné les ventes avec l’OL. Alors que plusieurs joueurs ont plié bagage (Caqueret, Orban), des contrats ont été rompus (Lopes), ce qui a permis d’assainir les comptes lyonnais. Dans le même temps, les Gones ont pu compter sur la vente de Luiz Henrique au Zenit. Même si le Brésilien n’a jamais joué pour Lyon, le club français avait les droits d’exclusivité du joueur brésilien et cela a permis aux Rhodaniens d’empocher 33 millions d’euros dans cette opération juteuse.

Ce n’est pas tout, car dans son communiqué du jour, Eagle annonce l’entrée de 21 millions d’euros suite à un achat fait par YMK. Ce qui permet aux Gones d’encaisser 83 millions d’euros dont les 63 millions réalisés sur le marché : «ce montant comprend 21,3 M€ versés par YMK, dont 11 M€ pour l’achat d’actions supplémentaires dans OLF, et le reste pour la constitution d’un fonds de roulement entre OL SASU et OLF. Les économies de frais personnel générées sur l’exercice 2024/25 par les mouvements de joueurs du mercato d’hiver s’élèvent à 5 millions d’euros environ.»