José Mourinho a choisi son prochain club

Une petite surprise. Le 16 janvier dernier, l’AS Roma a officialisé la fin de sa collaboration avec José Mourinho, dont le contrat courait pourtant jusqu’en juin prochain. « Nous remercions José au nom de nous tous à l’AS Roma pour la passion et l’engagement dont il a fait preuve depuis son arrivée chez les Giallorossi. Nous garderons toujours de bons souvenirs de sa direction, mais nous pensons que, dans le meilleur intérêt du Club, un changement immédiat est nécessaire. Nous souhaitons à José et à ses collaborateurs le meilleur pour l’avenir», ont indiqué Dan et Ryan Friedkin dans un communiqué de presse.

Par la suite, la presse italienne a révélé que les dirigeants de la Louve ne supportaient plus le coach portugais. Outre les résultats décevants, les Friedkin étaient agacés par l’attitude agressive du Special One vis-à-vis des arbitres, des adversaires, de la presse ou encore de ses propres joueurs. Pour toutes ces raisons, ils ont décidé de s’en séparer et de donner les clés de l’équipe à Daniele De Rossi. Mourinho, qui a quitté la capitale italienne très ému, a rejoint Barcelone où il possède une maison afin de profiter d’un peu de repos…avant de se remettre au boulot ?

Mourinho veut revenir à MU

C’est en tout cas l’objectif de l’ancien coach du FC Porto, qui a fêté ses 61 ans le 26 janvier. On le sait, il a très mal vécu les périodes où il ne dirigeait pas d’équipe. Il veut reprendre du service. Mais où ? Depuis deux semaines, son nom a été cité au Barça, où le club cherche un remplaçant à Xavi. On a aussi évoqué un intérêt d’Al-Shabab en Arabie saoudite. Mais pour le moment, le technicien lusitanien n’a pas encore trouvé chaussure à son pied. Il se montre patient, d’autant que plusieurs bancs vont se libérer (Liverpool, Barça). Malgré tout, il a une idée en tête pour la suite de sa carrière.

Selon le Daily Mail, José Mourinho a déjà identifié le club qu’il veut rejoindre cet été. En effet, il s’agit de Manchester United. Une écurie où il a déjà été en poste entre 2016 et 2018. Le média anglais explique qu’il a un goût d’inachevé après son passage sur le banc des Red Devils. Il serait également très intéressé à l’idée de travailler avec Sir Jim Ratcliffe, qui a racheté 25% des parts du club et qui compte investir pour ramener MU vers les sommets. Un projet qui séduit Mourinho. Mais il faut tout de même rappeler que ce banc est déjà occupé par Erik ten Hag, qui ne fait pas forcément l’unanimité.