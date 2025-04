Borussia Dortmund : la clause qui change déjà le mercato de Serhou Guirassy

Hier soir, dans la chaude ambiance du Signal Iduna Park, on attendait Robert Lewandowski, Lamine Yamal ou Raphinha. Mais les trois stars offensives du FC Barcelone se sont faits voler la vedette par Sehrou Guirassy. Titulaire à la pointe de l’attaque des Marsupiaux pour ce 1/4 de finale retour de l’UEFA Champions League, l’attaquant passé par le Stade Rennais a brillé en inscrivant un triplé. En action dès la 6e minute de jeu avec une reprise manquée, il a ensuite trouvé la faille dès la 11e minute en transformant un pénalty d’une panenka bien inspirée (1-0). Ensuite, le buteur du BVB a continué à malmener la défense catalane avant de doubler la mise à la 49e (2-0). Il a achevé son festival d’un but du droit à la 76e (3-1), offrant un infime espoir et la victoire aux siens, mais pas la qualification.

Un coup du chapeau remarqué

De quoi donner des regrets à Guirassy, qui peut se consoler pour le moment avec le titre de meilleur buteur de la C1 cette saison. En effet, le Guinéen en est à 13 buts en 14 apparitions cette saison dans la plus belle des compétitions européennes, devançant Raphinha et ses 12 réalisations. On peut aussi ajouter qu’il a délivré 5 passes décisives en C1. Mais le natif d’Arles ne veut pas tirer la couverture à lui. « C’est très bien d’être meilleur buteur de la Ligue des champions, il y a des grands joueurs. Être premier, ça veut aussi dire que je suis un grand buteur, mais sans l’équipe, je ne peux pas faire tout seul, c’est dommage que la compétition s’arrête aujourd’hui (hier).»

Le joueur de 29 ans a ajouté : «on y a cru jusqu’au bout. Je suis fier, parce que l’on a fait une belle rencontre je pense. Les supporters ont vu du beau jeu. Le 4-0 à Barcelone, c’était un peu trop à remonter.» Effectivement, la mission était difficile. Mais Guirassy, qui en est à 28 réalisations (15 en Bundesliga) et 9 assists (dont 4 en championnat) toutes compétitions confondues, a réussi à sortir du lot face à un prétendant sérieux au titre. Ce qui lui vaut d’ailleurs de nombreux éloges ce mercredi. En Espagne, Mundo Deportivo l’a qualifié de «Pichichi de la Ligue des Champions» avec son hat-trick avant d’ajouter : «inspiré. Trois buts, dont cinq au Barça cette saison. Opportuniste.»

Une clause plus si secrète

En Allemagne, Kicker a écrit qu’il a montré «toute sa palette» mais que «son gala» n’a pas suffi pour qualifier les siens. Bild lui a donné la note de 1 (la plus élevée) pour l’ensemble de son chef-d’œuvre. «L’attaquant a presque à lui seul fait croire au miracle au BVB avec ses trois buts, montrant une fois de plus toute sa classe - et avec 13 buts, il est le leader incontesté de la C1», écrit le média allemand. Une publication qui a également dévoilé des détails croustillants concernant l’avenir de l’avant-centre recruté l’été dernier après un bel exercice du côté de Stuttgart. En effet, Bild explique que le footballeur sous contrat jusqu’en juin 2028 dispose d’une clause de départ dans son contrat.

Ainsi, le n°9 est disponible pour 70 M€, bonus compris. Un prix qui est fixé pour seulement une 1/2 douzaine d’équipes en Europe, dont Chelsea. Bild ajoute que le joueur rêve d’évoluer en Premier League. De son côté, le Borussia Dortmund serait embêté de perdre son attaquant après seulement une saison. Mais sans qualification en Ligue des Champions la saison prochaine, les Marsupiaux sont conscients qu’il sera très difficile de le retenir. D’autant que le BVB pourrait faire une plus-value pour un élément acheté 18 M€ il y a près d’un an. Une information confirmée par le Ruhr Nachrichten, qui assure qu’il a bien une clause de départ. Mais le média allemand précise que pour le moment le joueur ne souhaite pas forcément bouger et que personne n’a encore attaqué le BVB le concernant. Affaire à suivre…