Le Barça a conclu l’arrivée d’un crack anglais
Cet hiver, le FC Barcelone est allé chercher plusieurs jeunes joueurs à travers la planète, à l’image de l’attaquant Hamza Abdelkarim ou du défenseur central Juwensley Onstein. Des arrivées qui s’inscrivent dans la politique de post-formation du club, qui ne veut pas juste se contenter des espoirs de La Masia. Et comme l’indique Sport, le club barcelonais a bouclé la signature d’un nouveau jeune.
Il s’agit d’Ajay Tavares, jeune ailier anglais de 16 ans seulement qui évoluait jusqu’ici à Norwich. La FIFA doit encore confirmer son départ pour Barcelone - sa double nationalité portugaise lui permet de changer de club avant d’être majeur - et il rejoindra ensuite les rangs de l’équipe U19 barcelonaise. Le Barça a devancé plusieurs cadors de Premier League dans ce dossier.
