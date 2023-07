Cdm 2023 (F) : ça passe pour l’Australie et le Nigéria, le Canada à la trappe

La Nouvelle-Zélande éliminée hier, l’Australie ne voulait pas que les deux pays hôtes de la compétition soient si rapidement éjectés. Face au Canada, les Australiennes ont créé la sensation avec une victoire 4-0. Avec un doublé d’Hayley Raso (9e et 39e), une réalisation de Mary Fowler (58e) et un ultime pion de Steph Catley (90e +4), l’Australie a composté son billet et au passage éliminé les championnes olympiques en titre.

Car oui, le Canada quitte la compétition de manière précoce. Dans le même temps, le Nigéria a assuré un match nul 0-0 contre l’Irlande qui lui permet de rallier aussi les huitièmes de finale.

