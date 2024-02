Naples : la saison de la galère pour Khvicha Kvaratskhelia

De Zizi à Kvaradona, il y a eu plus d’un pas, il y a eu une saison pleine. Arrivé sur la pointe des pieds en provenance du Dinamo Batumi pour remplacer un Lorenzo Insigne parti à Toronto, l’ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia (23 ans) a vite fait l’unanimité. Auteur de 14 buts et 17 offrandes en 43 matches pour les Partenopei, il formait un duo incroyable avec Victor Osimhen qui aura mené Naples à son quatrième titre de champion d’Italie. Pourtant depuis, la confirmation est difficile. Meilleur joueur de Serie A lors de la saison 2022/2023 et meilleur jeune de la Ligue des Champions, le Géorgien devait assumer un nouveau statut lui qui avait terminé 17e au classement du Ballon d’Or.

La suite après cette publicité

Déjà moins efficace en fin de saison dernière, Khvicha Kvaratskhelia aura au final attendu 192 jours pour marquer entre le 19 mars 2023 et le 27 septembre 2023. Une grosse disette qui aura impacté son début de saison. «Il a besoin de retrouver du rythme. La phase offensive à laquelle il a participé était importante, mais il y a aussi la partie défensive. Et il ne devrait pas être nerveux parce qu’il ne marque pas, mais se concentrer sur un bon joueur. Ne pas penser à être décisif non seulement avec le but qui viendra tout seul, mais aussi avec les passes décisives» rappelait à l’époque son ancien coach Rudi Garcia. Moins efficace que la saison dernière (6 buts et 5 offrandes en 31 matches), Khvicha Kvaratskhelia reste toutefois très important pour sa percussion et ses qualités créatives, mais il paye également la saison difficile de Naples qui est seulement neuvième de Serie A.

À lire

LdC, Barça : João Felix et Sergi Roberto dans le groupe face à Naples

Tension avec Victor Osimhen et un positionnement qui interroge

Les absences de Victor Osimhen (18 apparitions, 8 buts et 3 offrandes) ont également handicapé le Géorgien qui a aussi vu sa relation avec le Nigérian se détériorer. Mamuka Jugeli l’agent de l’ancien du Rubin Kazan s’était montré virulent envers le buteur du Napoli : «Osimhen a signé un nouveau contrat, mais pensez-vous vraiment qu’il jouera à Naples pendant toute sa carrière ? Je le dis maintenant, il ira jouer en Arabie Saoudite cet été. Naples a augmenté le contrat d’Osimhen, mais Khvicha n’accepterait pas un transfert en Arabie Saoudite même si on lui offrait un milliard d’euros. Il accepterait probablement de jouer pour le Real Madrid, le Bayern Munich, Barcelone ou Manchester City. Khvicha a la volonté et différents objectifs : il veut réussir et il y parvient déjà.» Des mots qui sont parvenus aux oreilles de Victor Osimhen qui lui a répondu de manière sèche : « cher Mamuka Jugeli, tu es une saleté et une honte. Je suis gêné par ton raisonnement, imbécile ! Garde mon nom loin de ta bouche !» Pas de quoi aider à l’apaisement dans cette fournaise qu’est le Napoli cette saison.

La suite après cette publicité

Sur le terrain, Khvicha Kvaratskhelia est également plus souvent cerné par les défenses avec davantage de prises à deux. Pourtant toujours utile sur l’aspect créatif, son manque d’efficacité se traduit par une pression bien plus dure à supporter que l’an dernier. «S’il y a eu un changement d’entraîneur, c’est parce qu’il y a eu des problèmes. Nous devons soutenir ces gars-là. N’oubliez pas que la saison dernière, Kvara avait soudainement les yeux rivés sur lui, il est donc naturel qu’il ressente la pression. Mes collaborateurs et moi avons essayé de l’aider à se détendre davantage. Il semblait déjà plus détendu aujourd’hui et a d’ailleurs marqué un superbe but. Je suis sûr qu’il donnera plus à cette équipe» martelait Walter Mazzarri en décembre dernier après une victoire 2-1 contre Cagliari.

Pour le mettre dans de meilleures conditions, le technicien italien l’avait même positionné dans un duo offensif avec Giovanni Simeone lors d’une défaite 1-0 face à Milan. «Même pour Kvara, il faut jouer plus simple, il faut l’aider dans sa position aussi. S’il reste sur la ligne, il ne peut pas jouer à l’extérieur, mais seulement à l’intérieur, il doit jouer dans une position différente. J’en ai également parlé avec Spalletti et il est d’accord, Naples doit retrouver sa forme, son énergie et sa détermination. Ce système tactique que Mazzarri a donné est bon» notait d’ailleurs l’ancien joueur des Partenopei Rudy Krool au micro de Tiro a Giro sur Radio Amore Campania. Alors certes, Khvicha Kvaratskhelia reste précieux pour Naples avec des moments forts comme ce but magistral contre l’Hellas Vérone début février, mais la confirmation reste difficile pour le Géorgien. A lui de relever la tête sur les prochaines semaines avec notamment ce choc contre le FC Barcelone ce mercredi.