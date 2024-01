Naples : le torchon brûle entre Victor Osimhen et le clan Kvaratskhelia

La saison passée, ce duo fascinait l’Europe et dominait l’Italie. Entre le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia (22 ans) et le Nigérian Victor Osimhen (25 ans), la connexion s’était faite. L’ailier gauche n’en finissait plus de servir son avant-centre, et les deux hommes pouvaient célébrer leur titre de champion de Serie A. Ils vivent aussi des lendemains qui déchantent. Loin de leur niveau de la saison dernière, ils contribuent au piètre exercice de Naples, tout comme ils ont contribué, par leurs attitudes et leurs performances, à pousser Rudi Garcia vers la sortie. Cela ne va pas mieux sous les ordres de Walter Mazzarri, puisque Naples se traîne à la 9e place du championnat.

La suite après cette publicité

Mais Victor Osimhen a malgré tout eu une bonne nouvelle au cours de cette première partie de saison médiocre. Il a prolongé son contrat avec Naples jusqu’en 2026, avec une bonne revalorisation salariale à la clé, avec des émoluments estimés à 10 M€ par saison. Et visiblement cela ne passe pas auprès du clan Kvaratskhelia, puisque le Géorgien, méconnu à son arrivée au bataillon et révélation de la Serie A la saison passée, n’a pas été revalorisé, restant avec un salaire d’1,5 M€ par saison. C’est du moins ce qu’on peut conclure, suite aux étonnants propos formulés par son agent Mamuka Jugeli, sur Sport1 Georgia.

À lire

Antonio Conte recale encore Naples !

La réponse cinglante d’Osimhen à l’agent de Kvaratskhelia

Interrogé sur le cas Victor Osimhen, Jugeli s’est permis une déclaration assez offensive. «Osimhen a signé un nouveau contrat, mais pensez-vous vraiment qu’il jouera à Naples pendant toute sa carrière ? Je le dis maintenant, il ira jouer en Arabie Saoudite cet été. Naples a augmenté le contrat d’Osimhen mais Khvicha n’accepterait pas un transfert en Arabie Saoudite même si on lui offrait un milliard d’euros. Il accepterait probablement de jouer pour le Real Madrid, le Bayern Munich, Barcelone ou Manchester City. Khvicha a la volonté et différents objectifs : il veut réussir et il y parvient déjà.» Une déclaration d’abord passée inaperçue qui fait désormais la Une des médias italiens. Car elle est arrivée aux oreilles de Victor Osimhen, parti à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Nigéria.

La suite après cette publicité

Et l’attaquant a répondu de manière virulente sur son compte Instagram. « Cher Mamuka Jugeli, tu es une saleté et une honte. Je suis gêné par ton raisonnement, imbécile ! Garde mon nom loin de ta bouche !» L’ambiance promet donc d’être chaude au retour d’Osimhen de la CAN. La presse italienne relaie en tout cas massivement cet épisode, qui témoigne quoi qu’il arrive d’un certain malaise au sein du vestiaire napolitain.