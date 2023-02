Manchester United : Marcus Rashford fracasse tout sur son passage !

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain a Kylian Mbappé. Manchester United a Marcus Rashford. Si la comparaison pourrait, de prime abord, entrainer un sourire forcé, les performances réalisées par le jeune attaquant des Red Devils poussent à faire disparaître le rictus. Et pour cause. En délicatesse depuis plusieurs saisons, l’international anglais (51 sélections, 15 buts) marche sur l’eau cette saison sous les couleurs mancuniennes. Auteur d’un nouveau doublé contre Leicester, le natif de Manchester, troisième meilleur buteur du championnat, totalise désormais 24 buts et 8 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues. Symbole de la renaissance de Manchester United sous Erik ten Hag, l’ailier gauche de 25 ans a - une nouvelle fois - étalé toute sa classe lors de la 24e journée de Premier League.

Décisif dans l’antre d’Old Trafford, Rashford a parfaitement lancé les siens dès la 25ème minute de jeu. D’une superbe frappe croisée du droit, il trompait Danny Ward avant de récidiver en début de seconde période après un très bel appel en profondeur et un joli service de Fred. Acclamé, le numéro 10 des Red Devils, fort de son sixième but sur ses cinq derniers matches, cédait finalement sa place à Anthony Elanga avec le sentiment du devoir accompli. Inarrêtable en 2023, Rashford semble bel et bien avoir digéré l’élimination des Three Lions en quarts de finale de la dernière Coupe du Monde. Auteur de 16 buts en 17 rencontres depuis son retour du Qatar, l’attaquant des Red Devils terrorise les défenses anglaises. De quoi renforcer son statut au sein de l’effectif mancunien, lui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2024.

Interrogé, à ce sujet, Erik ten Hag, le coach de l’actuel troisième de Premier League, ne cachait d’ailleurs pas son admiration et sa volonté de continuer aux côtés de l’international anglais. «Le nouveau contrat de Rashford est une priorité», assurait ainsi le Néerlandais dans des propos rapportés par Sky Sports avant de poursuivre. «On travaille dessus, on doit le garder. Nous y travaillons, en interne, nous travaillons dur. Je pense que l’équipe est dans une bonne forme, et que Marcus est définitivement en grande forme aussi. En ce moment, quand il arrive dans la zone de vérité, on sait qu’il va marquer. Il est tellement doué. Quand il est heureux, les buts arrivent. Je ne sais pas s’il était triste la saison passée. Le premier jour où je l’ai vu, je lui ai dit 'je veux voir ton sourire, je veux voir tes dents’. Maintenant, c’est bon, tout le monde est heureux».

Un temps désiré par le PSG, Marcus Rashford semble aujourd’hui au sommet de son art et plus que jamais porté par la ferveur du Théâtre des Rêves. D’après les dernières informations de The Athletic, ce lundi, les discussions ont d’ailleurs bel et bien débuté entre les deux parties pour une extension, sur le long terme, du contrat du Mancunien. À l’heure d’une possible vente de Manchester United, le board des Red Devils devra, quoi qu’il en soit, se montrer convaincant pour conserver sa star quelques années de plus…