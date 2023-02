Premier League : Manchester United vient à bout de Leicester avec un grand Rashford

La suite après cette publicité

Retour aux affaires en Premier League pour les Red Devils. L’écurie mancunienne, après avoir obtenu un bon 2-2 sur la pelouse du Camp Nou il y a moins de 72 heures, affrontait Leicester dans son antre. L’occasion de revenir à trois petits points du voisin cityzen, qui a dû se contenter d’un nul sur la pelouse de Nottingham Forest, et de rester dans la roue du leader gunner. En face, une équipe de Leicester qui voulait confirmer sa bonne dynamique, après avoir enchaîné deux succès pour mettre fin à une très mauvaise passe qui a propulsé les Foxes dans les tréfonds du classement de la Premier League.

Et la rencontre démarrait sur un rythme un peu inquiétant pour les Red Devils, puisque David de Gea sortait une belle intervention devant Harvey Barnes dès la 8e minute pour éviter l’ouverture du score. Il y avait de l’intensité, et Tetê ne trouvait pas le cadre de peu (18e). Le portier espagnol devait encore s’employer avec une parade incroyable sur un coup de casque d’Iheanacho (20e). Les Mancuniens étaient un peu sous l’eau et peinaient à réagir, étant encore en vie grâce à leur gardien. Mais ce sont eux qui allaient être les plus réalistes devant les buts. Marcus Rashford signait ainsi son treizième but de la saison, d’un joli tir croisé dans la surface, après un bon service de Bruno Fernandes (1-0, 25e).

À lire

MU - Leicester : les compositions sont tombées

Rashford a mené les Red Devils

Un but qui allait servir de tournant dans la partie, puisque les Red Devils prenaient ensuite le dessus dans le jeu. Bruno Fernandes était particulièrement actif, tout comme son compatriote Diogo Dalot. Les deux portugais étaient d’ailleurs à deux doigts de doubler la mise, mais la frappe du latéral après un service du milieu frôlait le montant (37e). De son côté, Leicester jouait assez haut, mais peinait à vraiment se créer des situations. Maddison et Iheanacho étaient cependant de sacrées menaces pour les locaux. Au retour des vestiaires, l’écurie entraînée par Erik ten Hag tentait de doubler la mise et Lisandro Martinez voyait sa tête heurter la barre (49e) ! Dans la foulée, Marcus Rashford butait sur Danny Ward (50e).

La suite après cette publicité

L’attaquant anglais n’allait cependant pas devoir patienter bien longtemps pour signer son doublé. Lancé dans la surface par Fred, le buteur des Three Lions battait le portier en plaçant le ballon entre ses jambes (2-0, 56e). Le but du break, et le troisième n’allait pas tarder. Après un une-deux avec Bruno Fernandes, l’ailier concluait à merveille (3-0, 62e). Sancho était proche du doublé à la 70e, tout comme Wout Weghorst était proche de se mêler à la fête. La messe était dite à Old Trafford, et le dernier quart d’heure était plutôt tranquille. Les trois points en poche, Manchester United revient à trois unités de Manchester City, et reste à cinq points d’Arsenal.