Angers annonce l’arrivée d’Anthony Lopes
Angers frappe un gros coup sur le marché des transferts ce lundi. Le club de l’Anjou a ainsi officialisé l’arrivée d’Anthony Lopes à travers un communiqué enthousiaste : «Angers SCO est heureux d’annoncer l’arrivée d’Anthony Lopes. Le gardien portugais a signé un contrat de deux saisons, assorti d’une année supplémentaire en option, avec les Noir&Blanc.»
Angers SCO est heureux d'annoncer l'arrivée d'Anthony Lopes ✍️— Angers SCO (@AngersSCO) June 15, 2026
Le gardien portugais a signé un contrat de deux saisons, assorti d'une année supplémentaire en option, avec les Noir&Blanc.
Bienvenue Antho' 🖤🤍
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Après toute une carrière passée sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais puis deux saisons à Nantes, le portier international lusitanien s’offre un tout nouveau défi séduisant dans l’élite en rejoignant la formation angevine.
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