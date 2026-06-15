Angers annonce l’arrivée d’Anthony Lopes

Angers frappe un gros coup sur le marché des transferts ce lundi. Le club de l’Anjou a ainsi officialisé l’arrivée d’Anthony Lopes à travers un communiqué enthousiaste : «Angers SCO est heureux d’annoncer l’arrivée d’Anthony Lopes. Le gardien portugais a signé un contrat de deux saisons, assorti d’une année supplémentaire en option, avec les Noir&Blanc.»

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Angers SCO est heureux d'annoncer l'arrivée d'Anthony Lopes ✍️



Le gardien portugais a signé un contrat de deux saisons, assorti d'une année supplémentaire en option, avec les Noir&Blanc.



Bienvenue Antho' 🖤🤍



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Après toute une carrière passée sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais puis deux saisons à Nantes, le portier international lusitanien s’offre un tout nouveau défi séduisant dans l’élite en rejoignant la formation angevine.