PSG : lourde suspension pour Presnel Kimpembe

Presnel Kimpembe (25 ans) est fixé. Logiquement expulsé dimanche, lors du match nul entre le PSG et le Stade Rennais (1-1) au Roazhon Park, pour avoir séché Jérémy Doku (18 ans), l'attaquant du club breton, l'international français a écopé de trois matchs de suspension, plus un avec sursis, par la commission de discipline de la LFP. Le verdict n'est pas vraiment surprenant et cela signifie que la saison du défenseur central français pourrait être terminée avec le Paris Saint-Germain.

Presnel Kimbembe, qui disputera l'Euro 2020 avec l'équipe de France cet été, manquera la réception du Stade de Reims en Ligue 1 (J37) ainsi que le déplacement à Brest pour l'ultime rencontre de championnat (J38), mais aussi la demi-finale de Coupe de France à Montpellier (mercredi, 21h). L'international tricolore pourrait faire son retour au Stade de France le 19 mai prochain en cas de qualification du PSG.

L'ensemble des décisions de la commission de discipline de la LFP :

LIGUE 1 UBER EATS

Quatre matchs de suspension dont un match avec sursis

Presnel KIMPEMBE (Paris Saint-Germain)

Un match de suspension

Pierre LEES-MELOU (OGC Nice) Clément MICHELIN (RC Lens)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 18 mai 2021 à 0h00.

Jean-Eudes AHOLOU (RC Strasbourg Alsace) Marshall MUNETSI (Stade de Reims) Edson SITOE (FC Girondins de Bordeaux) Flavien TAIT (Stade Rennais FC) Florian THAUVIN (Olympique de Marseille)

LIGUE 2 BKT

Deux matchs de suspension

Arnaud LUSAMBA (Amiens SC) Steeve YAGO (SM Caen)

Deux matchs de suspension dont un match avec sursis

Ousmane KANTE (Paris FC)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 2 BKT, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 18 mai 2021 à 0h00.

Antoine BATISSE (Pau FC) Ismael DOUKOURE (Valenciennes FC) Prince IBARA (Berrichonne de Châteauroux) Frantzdy PIERROT (EA Guingamp) Anthony WEBER (SM Caen)

37ème journée de Ligue 2 BKT : AC Ajaccio – Paris FC du 8 mai 2021

Exclusion de M. Gérard BERNARDET, entraîneur adjoint du Paris FC Deux matchs de suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet immédiatement.

37ème journée de Ligue 2 BKT : AJ Auxerre – Grenoble Foot 38 du 8 mai 2021

Exclusion de M. Thomas JOUBERT, préparateur physique de l’AJ Auxerre Un match de suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet immédiatement. Exclusion de M. Mathieu EYSSARD, préparateur physique du Grenoble Foot 38 Un match de suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet immédiatement.