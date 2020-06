Jacques-Henri Eyraud a participé aux échanges avec Emmanuel Macron pour l'arrêt de la Ligue 1

Le 30 avril dernier, la Ligue de Football Professionnel annonçait l'arrêt définitif de la Ligue 1 suite à la pandémie de coronavirus. Après plusieurs semaines d'interruption, l'instance décidait donc de clore officiellement la saison 2019-2020. Une décision qui apportera son lot de polémiques, et déclenchera une passe d'armes entre certains présidents de clubs et les instances du football. Une démarche qui mettra également en exergue le mode de gouvernance de la LFP jugé inefficace par plusieurs patrons de clubs de Ligue 1.

Mais pour arriver à un tel dénouement, la Ligue a dû se plier aux exigences gouvernementales. Car la décision de stopper le championnat de France a été prise en haut lieu, et plus particulièrement par l'Elysée. Ce mercredi soir, Le Parisien révèle en effet que le Président de la République Emmanuel Macron a usé plus que jamais de toute son influence pour trancher sur le sort de la saison. Fan de football, le président Macron a pris soin de procéder à une large consultation de plusieurs acteurs du ballon rond.

Jacques-Henri a échangé avec Emmanuel Macron pour l'arrêt de la Ligue 1

Le principal protagoniste s'est notamment entretenu avec le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps, et à plusieurs reprises avec Noël Le Graët. Le président de la Fédération Française de Football a contacté à maintes reprises le gouvernement pour parvenir à ses fins. Avec l'épilogue que l'on connaît tous... Mais un autre acteur aurait visiblement tiré son épingle du jeu dans ce dossier brûlant : Jacques-Henri Eyraud. Le Parisien révèle ainsi qu'Emmanuel Macron aurait échangé avec le président de l'OM sur le sujet. L'homme fort du club olympien ne voyait surtout pas d'un mauvais œil l'arrêt définitif du championnat, offrant un retour en Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille avec sa deuxième place.

Une aubaine alors que la formation phocéenne accumule 127 millions d'euros de dettes. Le poids du dirigeant marseillais dans ce processus de consultation fut donc bien réel. Garant de la représentation des gros clubs auprès de la Présidence de la République, Eyraud se trouvait dans une position idéale au moment des discussions. Car les grandes écuries françaises préféraient démarrer la saison prochaine le plus tôt possible et dans des conditions optimales plutôt que terminer cet exercice 2019-2020. Le nouveau montant des droits télés, via l'arrivée de Mediapro, va permettre au football français de couvrir les pertes astronomiques engendrées par cette crise sanitaire inédite. Voilà qui devrait faire bondir un certain Jean-Michel Aulas...