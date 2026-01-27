Menu Rechercher
PSG : le numéro de Dro Fernández est connu !

Par Allan Brevi
1 min.
Dro Fernández @Maxppp

Officiellement joueur du Paris Saint-Germain, Dro Fernández s’est engagé avec le club de la capitale après un accord trouvé avec le FC Barcelone. Le milieu offensif espagnol de 18 ans, en manque de temps de jeu en Catalogne malgré plusieurs apparitions avec l’équipe première, rejoint Paris pour poursuivre sa progression. Le PSG a déboursé un peu plus de 8 M€ pour s’attacher les services de l’un des talents les plus prometteurs de sa génération, convaincu par le projet parisien et par Luis Enrique.

Paris Saint-Germain
Le numéro 2️⃣7️⃣ pour Dro ! ✅
À peine arrivé, Dro Fernández a également fait un choix symbolique en récupérant le numéro 27, libre depuis plusieurs mois. Un numéro chargé d’histoire au PSG, notamment porté par Javier Pastore, figure marquante du début de l’ère qatarie. Le dernier à l’avoir arboré, le jeune Cher Ndour, n’avait pas réussi à s’imposer durablement. Un signe de modestie aussi pour le néo-Parisien, qui aurait pu opter pour le numéro 11 laissé vacant après le départ de Marco Asensio, mais a préféré avancer sans brûler les étapes. À lui désormais de faire vivre ce numéro mieux que ses prédécesseurs.

Pub. le - MAJ le
