Sergio Ramos commencerait à agacer sérieusement le PSG

C'est une drôle d'information qui a été dévoilée par la Cadena SER dans la nuit au sujet de l'expérimenté défenseur central ibérique. La radio espagnole, qui a également affirmé que Kylian Mbappé allait rester à Paris, a ainsi lâché une bombe au sujet de Sergio Ramos. L'ancien du Real Madrid ne ferait clairement pas l'unanimité en interne depuis son arrivée, en raison de son attitude principalement...

Déjà, parce qu'il serait un peu trop arrogant et se verrait un peu trop beau. Des sources au sein du club affirment que certains gestes avec le staff et les employés, ou certaines de ses exigences, passent très mal. Un comportement de starlette pour résumer vulgairement, alors qu'il n'est pas le capitaine de l'équipe et qu'il y a d'autres joueurs avec le statut de star au-dessus de lui qui n'ont visiblement pas ce comportement.

Rien n'indique qu'il sera titulaire

Le média rajoute que même s'il est blessé actuellement et qu'il ne devrait pas revenir à la compétition avec quelques semaines, s'il ne revient pas à 100% rien n'indique qu'il pourra s'emparer d'une place de titulaire et que Marquinhos et Kimpembe pourraient continuer d'être titulaire. « Il y a un peu de malaise avec Sergio Ramos », résume ainsi la radio.

Des nouvelles qui peuvent un peu surprendre, puisque le joueur ibérique a toujours été présenté comme un modèle de professionnalisme et, outre quelques épisodes avec José Mourinho, n'a a priori jamais causé de problème dans un vestiaire. Plus qu'à l'attendre sur le terrain désormais, mais si les informations publiées par la SER s'avèrent vraies, l'aventure parisienne de l'Andalou démarre bien mal...