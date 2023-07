Les propos controversés de Roger Ibanez sur José Mourinho

Arrivé sur la pointe des pieds lors de la saison à l’été 2020, Roger Ibanez s’est progressivement imposé au sein de l’effectif de l’AS Rome. Malgré le changement d’entraîneur et l’arrivée de José Mourinho aux commandes de la Louve lors de l’édition 2021-2022, le défenseur brésilien est resté un élément indispensable du dispositif défensif romain, en témoigne ses 48 rencontres toutes compétitions confondues pour 3 buts inscrits cette saison. Invité de l’émission “Bola Nas Costas” sur la radio brésilienne “Rede Atlantida”, le joueur de 24 ans en a profité pour s’exprimer au sujet du Spécial One, réputé pour ses talents de gestionnaire mais également pour son caractère bien trempé sur et en dehors du terrain. À ce titre, l’ancien rempart de l’Atalanta Bergame a tenu des propos pour le moins controversés.

“C’est sensationnel d’être avec lui tous les jours. C’est drôle, parce qu’il est bipolaire de naissance. Un jour, il rit avec vous et le lendemain, vous ne pouvez même pas lui dire bonjour. Si nous gagnons deux matchs d’affilée, il nous fait des câlins tout le temps”, a expliqué le natif de Canela, des propos retranscrits par Marca. Dans la foulée, le Brésilien a réagi aux dernières rumeurs envoyant le coach lusitanien à la tête de la sélection brésilienne : “Je pense qu’il s’adapterait très facilement, mais lui seul sait ce que l’avenir lui réserve.”

