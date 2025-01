Brest : les mots forts de Mahdi Camara après la défaite contre le Shakhtar

Retour sur Terre pour Brest. Après avoir surfé sur leur petit nuage européen depuis septembre, les hommes d’Eric Roy ont été rattrapés par leurs limites et leur histoire face au Shakhtar ce mercredi soir (2-0). Une défaite sans appel face à des Ukrainiens supérieurs en tous points, comme l’a reconnu Mahdi Camara après la rencontre au micro de Canal+. Mais le milieu de terrain de 26 ans en a profité pour appeler à l’unité.

«C’est une belle équipe, ils ont été au-dessus, que ce soit physiquement, techniquement, dans les duels… Ils nous ont mangé, c’est une défaite logique, mais on sait où on est en Ligue des Champions, a rappelé Camara. Il faudra apprendre de ce genre de match. On sait qu’on peut être largement meilleur, on a péché dans plein de domaines. On est en C1, toutes les équipes sont fortes, et on n’a pas été bon. On est désolé pour les supporters, on est déçu et on veut montrer un autre visage la prochaine fois. On ne veut pas s’arrêter là, il y a beaucoup de travail qui nous attend, et encore beaucoup de matches.» Il faudra un exploit face au Real Madrid pour accrocher le TOP8, qualificatif pour les 8es de finale.