OM : la faillite défensive coûte cher

Ce samedi soir, en se déplaçant à Lille, Igor Tudor et ses hommes avaient l’occasion de ravir la seconde place du classement à Lens, qui joue ce dimanche contre Lorient. Mais les Marseillais, après avoir mené par un but à zéro, se sont totalement effondrés en seconde période et se sont inclinés sur le score de deux buts à un, laissant l’occasion aux Artésiens de les distancer.

Si la première période n’a pas été d’un grand intérêt entre grandes chandelles et faiblesse technique abyssale, l’Olympique de Marseille avait eu le mérite d’ouvrir le score par Jonathan Clauss. Mais comme susmentionné, cela n’a pas suffi et c’est en grande partie due à des défaillances défensives assez criantes des défenseurs de l’écurie phocéenne.

OM : le blackout Payet

Mbemba, moins bon, est sur les deux buts

L’égalisation est certes un penalty, mais il est causé par au moins trois erreurs individuelles bien distinctes. La première est d’Issa Kaboré qui contrôle mal le ballon et n’appuie pas sa passe vers Lopez. La seconde est de Chancel Mbemba qui semblait vouloir protéger le cuir pour son portier, sans succès. Le dernier réside évidemment dans la sortie très maladroite de Pau Lopez. Après, l’Espagnol n’a pas franchement plongé et a dû s’incliner face à Jonathan David.

« Ce penalty, je dois le revoir, est-ce qu’on l’offre ? Je ne sais pas », s’interrogeait Tudor en conférence de presse. Quant au second but, c’est aussi une succession d’erreurs. Jonathan Clauss fait une très mauvaise passer vers Valentin Rongier, qui se fait intercepter. Cabella reçoit le cuir côté droit et on se demande bien où pouvait être Sead Kolasinac quand sur le centre, Chancel Mbemba, encore lui, oublie son vis-à-vis, Jonathan Bamba, qui marque de la tête. Ce samedi soir, l’OM avait trop de lacunes pour espérer quoi que ce soit…