Le message poignant de Kylian Mbappé à Buffon

C’est un mythe du football qui prend sa retraite. Du haut de ses 45 ans, Gianluigi Buffon a fait ses adieux au football cette semaine, mettant fin à une carrière sublime. Kylian Mbappé, qui a pu cotoyer la légende italienne au Paris Saint-Germain, a tenu à lui adresser un joli message sur les réseaux sociaux.

« Un immense honneur pour moi d’avoir eu la chance de te côtoyer et croiser la route de ta carrière légendaire. Un homme en or avec des précieux conseils que je garderai avec moi toute ma vie. Bonne route et surtout MERCI », a écrit le Français. Bel hommage !

