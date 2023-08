La direction du Werder Brême veut prolonger Niclas Füllkrug

Depuis son retour au Werder Brême, Niclas Füllkrug est devenu un taulier de l’effectif du club allemand. Logiquement, la direction des Werderaner s’active en coulisses pour prolonger son attaquant. Fin juillet déjà, le directeur sportif Frank Baumann et le directeur du football de l’équipe première Clemens Fritz avaient de nouveau rencontré les conseillers de l’international allemand (neuf sélections pour sept réalisations) afin d’anticiper la prolongation de l’international allemand.

Et selon les dernières indiscrétions de nos confrères de chez Bild, cet entretien a montré la voie à suivre après que la première offre présentée par les Vert et Blanc n’ait pas été du goût de leur attaquant vedette même si Niclas Füllkrug voit encore son avenir à Brême pour le moment. Le nouveau contrat devrait courir jusqu’en 2026 et il contiendrait une clause de sortie. En outre, il a été convenu que le joueur de 30 ans pourrait quitter le club au cours de cette période de transfert (jusqu’au 1er septembre), et ce malgré la prolongation, si une offre de premier ordre arrivait sur la table des négociations d’ici-là mais aussi et surtout si cette dernière convenait aux deux parties.