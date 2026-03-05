Mohamed Ouahbi nouveau sélectionneur du Maroc
Après la démission de Walid Regragui, la sélection du Maroc vient d’annoncer son nouveau sélectionneur. Il s’agit de Mohamed Ouahbi, champion du monde U20, comme nous vous le révélions dernièrement. João Sacramento sera lui l’adjoint.
Équipe du Maroc @EnMaroc – 23:32
مرحباً بالناخب الوطني الجديد، الســيــد مــحــمــد وهــبــيVoir sur X
نتمنى لك كل التوفيق والنجاح في هذه الرحلة الجديدة
Welcome to our new National Head Coach, Mr. Mohamed Ouahbi
We wish you all the best in this new journey
#DimaMaghrib 🇲🇦
نتمنى لك كل التوفيق والنجاح في هذه الرحلة الجديدة
Welcome to our new National Head Coach, Mr. Mohamed Ouahbi
We wish you all the best in this new journey
#DimaMaghrib 🇲🇦
«Bienvenue à notre nouvel entraîneur national, M. Mohamed Ouahbi. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans cette nouvelle aventure», ont indiqué les Lions de l’Atlas sur leur compte officiel X.
