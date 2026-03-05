Menu Rechercher
Mohamed Ouahbi nouveau sélectionneur du Maroc

Par Josué Cassé
1 min.
Walid Regragui @Maxppp

Après la démission de Walid Regragui, la sélection du Maroc vient d’annoncer son nouveau sélectionneur. Il s’agit de Mohamed Ouahbi, champion du monde U20, comme nous vous le révélions dernièrement. João Sacramento sera lui l’adjoint.

Équipe du Maroc
مرحباً بالناخب الوطني الجديد، الســيــد مــحــمــد وهــبــي
نتمنى لك كل التوفيق والنجاح في هذه الرحلة الجديدة

Welcome to our new National Head Coach, Mr. Mohamed Ouahbi
We wish you all the best in this new journey

#DimaMaghrib 🇲🇦
«Bienvenue à notre nouvel entraîneur national, M. Mohamed Ouahbi. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans cette nouvelle aventure», ont indiqué les Lions de l’Atlas sur leur compte officiel X.

Pub. le - MAJ le
