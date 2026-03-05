Mohamed Ouahbi nouveau sélectionneur du Maroc

Après la démission de Walid Regragui, la sélection du Maroc vient d’annoncer son nouveau sélectionneur. Il s’agit de Mohamed Ouahbi, champion du monde U20, comme nous vous le révélions dernièrement. João Sacramento sera lui l’adjoint.

La suite après cette publicité

«Bienvenue à notre nouvel entraîneur national, M. Mohamed Ouahbi. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans cette nouvelle aventure», ont indiqué les Lions de l’Atlas sur leur compte officiel X.