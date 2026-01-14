Menu Rechercher
CAN 2025 : l’arrêt loufoque de Bono qui qualifie le Maroc en finale

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Yassine Bounou @Maxppp
Nigeria 0-0 Maroc

Le Maroc s’est qualifié pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations aux dépens du Nigéria. Il a fallu attendre 120 minutes, avec un 0-0 étouffant au cours duquel les hommes de Regragui se sont montrés les plus entreprenants, et la séance de tirs au but.

beIN SPORTS
Le Maroc est en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 !
Bono a été héroïque durant la séance de tirs au but !
Une séance mal entamée puisqu’Igamane a été le premier à se louper. Mais Bounou a sorti sa magie, en sortant deux tirs au but, de Chukwueze puis surtout de Onyemaechi. Sur ce deuxième arrêt, le portier marocain est parti très tôt sur un côté pour feinter le tireur, et a offert un arrêt peu académique. Qui qualifie son équipe pour la finale, face au Sénégal dimanche prochain.

