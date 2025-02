Serie A : le quadruplé de Mateo Retegui guide l’Atalanta à Vérone

Suite de la 24e journée de Serie A ce samedi après-midi. L’Atalanta se déplaçait à Vérone pour affronter le Hellas sur la pelouse du stade Marcantonio-Bentegodi. Du côté des Gialloblu, l’objectif était de faire le plein de points pour se rapprocher du haut du tableau et ainsi retrouver une solide position dans la course à l’Europe. La Dea voulait marquer de précieux points pour continuer de solidifier sa place sur le podium italien. Au cours de la première période, les visiteurs ont ouvert le score grâce à un doublé rapide de Mateo Retegui (21e, 25e). Le milieu Ederson a triplé la mise (37e). Et avant la pause, Retegui s’est offert le coup du chapeau (44e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Atalanta 50 24 +28 15 5 4 54 26 14 Hellas 23 24 -27 7 2 15 26 53

Au retour des vestiaires, Retegui n’était pas rassasié et a paraphé le succès de son équipe (0-5) avec un coup du poker (56e) qui marque sa 20ème réalisation de la saison en championnat. Au classement, l’Atalanta reste à la 2ème place, tandis que le Hellas Vérone campe toujours une maigre 13ème position. Le weekend prochain, la Dea défiera Cagliari à domicile, alors que les Gialloblu se déplaceront en Lombardie pour jouer face à l’AC Milan, lors de la 25e journée du championnat italien.