AS Monaco - Olympique Lyonnais : les notes du match

Ce samedi soir, Monaco recevait l'OL pour le compte de la 23eme journée de Ligue 1. Après son succès renversant face à l'OM quelques jours plus tôt, la bande à Peter Bosz se présentait avec des certitudes face à Monaco. Le technicien néerlandais décidait de reconduire la même équipe. Seul Paqueta faisait son retour dans le onze au profit d'un Cherki qui retrouvait donc le banc. Et s'il l'on pouvait penser que l'OL allait aborder le début de rencontre avec le plein de confiance, ça n'a pas du tout été le cas. Les Monégasques se promenaient dans les premières minutes et se créaient un nombre incalculable d'occasions. Il ne fallait d'ailleurs que deux petites minutes pour que l'ancien de la maison Jean Lucas n'ouvre le score d'une tête ravageuse (1-0, 2e). Dominateurs, les coéquipiers de Tchouameni faisaient rapidement le break grâce à Ben Yedder. L'international français était d'un sang-froid bluffant au moment d'ajuster un Lopes qui avait repoussé plusieurs tirs dans ce premier acte (2-0, 27e).

Face à la prestation catastrophique de ses hommes, Peter Bosz décidait de faire rentrer trois joueurs à la mi-temps. Les deux recrues Ndombélé et Faivre connaissaient leurs premières minutes avec le maillot de l'OL. Cherki venait aussi apporter du sang neuf. Ces changements remettaient sur de bons rails l'OL qui récupérait la possession du ballon et qui parvenait à se montrer dangereux mais à chaque fois Monaco était sur le coup. Après un long temps fort, Lyon commençait à s'endormir un peu et multipliait les imprécisions techniques. De quoi permettre à Monaco de gérer tranquillement la rencontre et de tenter d'enfoncer le clou, sans succès cette fois. Malgré du mieux, les Lyonnais ne parvenaient pas à revenir dans la rencontre et perdaient même Cherki sur blessure... Avec cette nouvelle défaite (la sixième de la saison), l'OL pointe à la 8eme place en attendant les autres matchs. Et les choix de départ de Peter Bosz devraient faire parler ces prochains jours. Monaco revient à la 4eme place.

L'homme du match : Ben Yedder (8) : le capitaine a pris ses responsabilités dans ce choc de la 23 journée. L'international tricolore a su faire les bons choix dans la zone de vérité, trouvant bieen Jean Lucas en retrait sur le but du Brésilien. Passeur, puis buteur sur un superbe piqué en une touche, digne du futsal pour tromper un Lopes à terre (2-0, 27e). Juste devant le but, il s'est illustré aussi par sa lecture du jeu, qui aurait pu offrir le 3e but à Diop (50e). Malgré son hors-jeu, WBY a éliminé trop facilement le portier portugais d'une feinte de corps avant de pousser le ballon dans le but vide, pour rien. Il a même eu l'occasion de réitérer un ballon piqué sans le retour de Lukeba (90e+2).

AS Monaco

Nübel (6) : l'une des meilleures prestations du portier allemand, malgré le manque de justesse des attaquants lyonnais dans le dernier geste. Le gardien de but prêté par le Bayern a su néanmoins enlever ou capter les occasions franches (5 arrêts), tout en rassurant ses défenseurs sur ses sorties aériennes.

Aguilar (5,5) : le natif de Grenoble a fait ce qu'il fallait pour limiter l'influence de Henrique et Emerson sur son flanc droit. L'ancien Montpelliérain ne s'est pas posé de question à la récupération du ballon, tentant de trouver la profondeur proposée par G. Martins (4 passes en profondeur réussies sur 5). Egalement intéressant dans les duels malgré son petit gabarit (8 sur 14).

Disasi (7) : parfois contesté, l'ancien Rémois a délivré une belle prestation sur sa pelouse, tentant de casser des lignes par la passe (4 passes en profondeur). Il a été présent à la relance, et dans sa propre surface, dégageant les nombreux centres adverses (5 dégagements) et bien placé pour dévier les tirs des Gones (4 tirs bloqués). Au sol comme dans les airs, il a été impérial (5 duels gagnés sur 5).

Maripan (6) : absent face à Lens en Coupe de France, le défenseur central a fait son retour à la compétition, et de belle manière. Souvent présent au endroit pour court-circuiter les centres adverses, le Chilien a été également présent pour contrer de justesse les tirs lyonnais (3 tirs bloqués), dont un sauvetage sur sa ligne (43e). Averti après une discussion houleuse avec Boateng (69e).

Caio Henrique (5) : d'abord positionné dans l'axe du milieu de terrain depuis l'arrivée de Clement, le Brésilien a retrouvé son couloir gauche au fil des rencontres. Le numéro 12 monégasque s'est alors senti plus à l'aise, notamment défensivement (2 interceptions), même s'il a eu du mal face à l'activité de Paqueta (3 dribbles subis).

G. Martins (5,5) : l'ailier portugais n'a pas chômé en première période, sollicitant Lopes après l'ouverture du score (11e). Il a également profité de la hauteur des latéraux sur le terrains pour exploiter l'espace en profondeur, souvent trouvé par ses coéquipiers dans le dos de la défense (9e, 19e, 41e). Néanmoins, son déchet technique et sa volonté de faire la différence balle au pied lui ont fait perdre plusieurs ballons (13 sur 30). Remplacé par Vanderson (61e) .

Jean Lucas (6) : titulaire pour la quatrième fois consécutive, le Brésilien a très vite douché ses anciens coéquipiers de la tête pour l'ouverture du score (1-O). Si son compère au milieu préférait rester en retrait en cas de perte de balle, le numéro 11 s'est quelque fois proposé à l'entrée de la zone de vérité pour proposer des solutions aux offensifs. Remplacé par Matazo (78e) .

Tchouaméni (7) : le néo-Bleu a fait le travail qu'il a eu à faire face à l'entrejeu de l'OL, avec des récupérations haut sur le terrain et épargnant comme il a pu sa charnière centrale lors des contres. Imposant avec et sans ballon, l'ex-Bordelais n'a pas hésité à aller au charbon, étant très engagé dans les duels (12 gagnés sur 18). Son intervention dans les règles sur Cherki aurait même pu donner l'opportunité à Ben Yedder de sceller le score.

Diop (7) : l'international espoirs français s'est montré très remuant dans son couloir gauche, provoquant son adversaire en un contre un (2 dribbles réussis sur 3). Sa talonnade pour Ben Yedder a éliminé deux joueurs avant le premier but asémiste. L'ailier de 21 ans a joué sans complexe, entrant avec son pied droit dans le cœur du jeu, ce qui lui a permis de servir Ben Yedder en profondeur pour le but du break. Remplacé par le jeune Akliouche (88e) .

Volland (4,5) : comme à son habitude, l'attaquant allemand a souvent été utilisé pour son jeu dos au but, mais s'est retrouvé à reculer au milieu de terrain pour toucher des ballons. L'ancien du Bayer 04 s'est sacrifié sur sa ligne pour contrer la reprise de Lukeba, avant d'être touché à la tête. S'il a tenté de faire le travail dans le collectif monégasque, il a été très peu en vue offensivement (1 tir, 0 passe clé). Remplacé par Fofana (61e)

Olympique Lyonnais