Manuel Neuer n’aime pas le trashtalking

Dernièrement, Ligue 1+ a mis en avant les mots durs d’Ousmane Dembélé envers Leonardo Balerdi pour faire la promotion de son documentaire inside sur le dernier Classique (5-0). Et si le trash-talking de la star du Paris Saint-Germain a fait sensation, Manuel Neuer a confié dans un entretien accordé à France Football qu’il n’était pas spécialement fan de cette manière de parler à un adversaire.

« Non, pas vraiment. Dans la vie privée, quand je dispute une partie de padel ou de ping-pong entre amis, ça peut arriver. Mais pas dans le sport professionnel. Aujourd’hui, tout est filmé. La provocation verbale, ce n’est pas une bonne chose. Il y a beaucoup de gens qui regardent et nous sommes des modèles pour beaucoup. Bien sûr, ça peut aider à déstabiliser un attaquant adverse, mais d’autres choses fonctionnent aussi très bien. Et, même après une défaite, le fair-play compte : on va voir l’adversaire, on lui serre la main, et on rentre au vestiaire », a-t-il déclaré.