Vidéo : Twitter se prosterne devant Bounou la muraille impénétrable

Après 120 minutes qui n’ont pas permis à Séville et la Roma de se départager, les deux équipes ont dû partir sur une séance de tirs au but. Grâce à deux arrêts de Bounou sur sa ligne, le Séville FC s’adjuge une septième Ligue Europa face à l’AS Roma de José Mourinho, qui quant à lui perd sa première finale européenne (4-1 aux t.a.b). Le gardien marocain a encore réalisé une prouesse et apparaît comme la Muraille de Chine. Rien ne passe sur penalty. Twitter se met à genou devant lui après les deux arrêts qui ont permis à Séville d’encore soulever le trophée de la C3.

