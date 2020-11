Suivez la rencontre Zimbabwe-Algérie en direct commenté !

Le but de Riyad Mahrez à l'aller

Riyad Mahrez avait brillé lors de la rencontre en Algérie jeudi dernier.

Benlamri de retour

Absent lors du premier match entre les deux nations, le défenseur actuellement à l'OL Djamel Benlamri est de retour dans le onze de départ. Il y a 4 changements par rapport à la première confrontation (Benlamri, Guedioura, Benrahma et Delort).

Le onze de l'Algérie

M’bolhi - Helaimia, Mandi, Benlamri, Bensebaini- Guedioura, Bennacer - Feghouli, Mahrez, Benrahma - Delort

Le onze du Zimbabwe

Sumba - Darikwa, Zemura, Hadebe, Dzingai, Chicksen - Nakamba, Rusike, Musona - Kadewere, Moyo

Team News

🇿🇼🇩🇿

3PM Kickoff

First XI

23 Talbert Sumba

2 Tendayi Darikwa

3 Jordan Zemura

15 Teenage Hadebe

17 Jimmy Dzingai

4 Adam Chicksen

18 Marvelous Nakamba

8 Tafadzwa Rusike

17 Knowledge Musona

14 Tinotenda Kadewere

21 David Moyo pic.twitter.com/JuxxJf9Si6 — Zimbabwe Football Association (ZIFA) (@online_zifa) November 16, 2020

Le Zimbabwe veut sa revanche

Battue 3-1 en Algérie il y a quatre jours, la sélection dirigée par Zdravko Logarusić compte bien montrer un meilleur visage à domicile. « Nous avons certainement donné trop de respect à l'Algérie et nous devons changer cela lorsque nous les rejouerons à Harare », avait prévenu le sélectionneur de nationalité croate. « Je suis très optimiste et confiant pour le match à Harare. Vous avez vu que lorsque nous avons changé le système de jeu en seconde période, cela a très bien fonctionné et nous étions en train de les rattraper » Il a donc installé pour cette nouvelle rencontre un schéma à deux attaquants.

Le point sur le classement du groupe H

L'Algérie trône en tête du groupe H avec 3 victoires en 3 matches. Le Zimbabwe compte 4 points et est deuxième du groupe.

Here are the #TotalAFCONQ2021 standings after the conclusion of MD 3👇 pic.twitter.com/KV0sIU86ds — CAF (@CAF_Online) November 15, 2020

Le programme du jour

Plusieurs matches sont au programme ce lundi dans les éliminatoires de la CAN.

8️⃣ #TotalAFCONQ2021 matches today 👇



Plenty of excitement awaits in day 2 of MD4. 🤩 pic.twitter.com/ts8qXiZav1 — CAF (@CAF_Online) November 16, 2020

Bienvenue au National Stadium

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre le live commenté de la rencontre opposant le Zimbabwe à l'Algérie, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN. Le coup d'envoi est prévu à 14 heures, heure française.